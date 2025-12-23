“Su vida no tenía valor”: rescatan a un gato vendido en una plataforma de artículos usados

La rápida intervención evitó que el gato terminara en manos equivocadas y abrió un nuevo debate sobre la protección animal en plataformas digitales. Foto: Left Paw Cat Rescue

Una organización de rescate animal logró salvar a un gato que estaba siendo ofrecido como si fuera un objeto en una plataforma digital dedicada a la compra-venta de artículos de segunda mano.

La alerta fue emitida por Left Paw Cat Rescue, una organización benéfica con sede en el sur de Birmingham, Inglaterra, luego de detectar en Facebook la circulación de un anuncio en el que un gato estaba siendo vendido a través de Vinted, una plataforma online para comprar, vender e intercambiar ropa y otros artículos de segunda mano.

En la publicación inicial, el refugio pidió ayuda urgente para encontrar un hogar de acogida temporal y apoyo para recoger al animal en el sector de Bartley Green.

Horas después, la fundación confirmó que el rescate se había concretado. “Ahora está sano y salvo”, informó Left Paw Cat Rescue a través de sus redes sociales. La fundación también agradeció el apoyo de voluntarias que ayudaron a recoger al gato y ofrecerle un hogar de paso.

Según informó el personal de Left Paw Cat Rescue, el animal, de aproximadamente tres años, llegó visiblemente asustado, algo que no sorprendió a los rescatistas tras la experiencia vivida. Además, no estaba castrado ni tenía microchip.

Abi Left, fundadora de Left Paw Cat Rescue, dijo que el rescate se realizó sin que la persona que ofrecía al gato solicitara verificación alguna. “No hizo ninguna comprobación, simplemente estaba muy contenta de entregarme su gato”, relató la rescatista, quien decidió no revelar que pertenecía a una organización de protección animal para evitar complicaciones durante la entrega. Según explicó, la mujer incluso manifestó no entender qué tenía de malo vender al animal en la plataforma.

El gato habría sido ofrecido por 30 libras esterlinas (aproximadamente 153.200 pesos colombianos), pese a que la venta de animales está expresamente prohibida en Vinted. Tras conocerse el caso, la empresa responsable de la aplicación confirmó que eliminó el anuncio tan pronto tuvo conocimiento de su existencia.

“No es un lugar para la venta de animales, como se establece en nuestras Reglas del Catálogo”, señaló un portavoz de la plataforma al medio The Sun, reiterando que no toleran este tipo de prácticas y que cuentan con software para detectar publicaciones prohibidas.

Aun así, desde Left Paw Cat Rescue advierten que este no es un hecho aislado. Abi Left aseguró que ha detectado otras ventas similares en internet y señaló que el bajo precio asignado al animal reflejaba que su anterior dueña “no le había dado ningún valor a su vida”.

Actualmente, el gato permanece en un hogar de acogida, donde recibe cuidados y atención mientras se estabiliza emocionalmente. “Al menos está a salvo, sabemos que está en las manos adecuadas y que no ha acabado accidentalmente en las manos equivocadas”, afirmó la rescatista.

Left Paw Cat Rescue es un refugio gestionado por voluntarios, dedicado a rescatar y rehabilitar gatos abandonados, callejeros o vulnerables, ofreciéndoles hogares temporales hasta que puedan ser adoptados de manera responsable.

El caso, además de tener un final favorable para el animal, volvió a poner en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la conciencia ciudadana frente a la protección animal en entornos digitales.

