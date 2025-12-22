Refugio que cuida a 60 perros con discapacidad enfrenta grave crisis tras ser desalojado

La falta de recursos amenaza la atención diaria de perros adultos mayores y con discapacidad. Foto: Refugio San Miguel

El Refugio San Miguel, dedicado al cuidado de perros con discapacidades y de edad avanzada, atraviesa uno de los momentos más difíciles. Actualmente, el hogar atiende a cerca de 60 perros rescatados y enfrenta una grave crisis económica tras haber sido desalojada del lugar donde funcionó durante casi dos décadas.

Según informó el propio refugio, el desalojo los obligó a comenzar de nuevo “desde cero”, en un nuevo espacio ubicado en el municipio de Ubaté, Cundinamarca. Sin embargo, el traslado se realizó sin el respaldo económico esperado y con recursos propios, lo que los dejó con deudas y sin las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales.

“Después de más de 18 años en el mismo lugar, fuimos desalojados y tuvimos que empezar de nuevo desde cero. Hoy nos encontramos en Ubaté, enfrentando una situación económica extremadamente difícil”, señaló el Refugio San Miguel.

La falta de recursos ha impactado directamente la operación diaria del refugio. Se ha dificultado cubrir necesidades básicas como la alimentación y la adecuación de los espacios donde permanecen los perros. Esta situación ha provocado que algunos de los peludos rescatados se salieran del lugar por no contar con cerramientos adecuados. Aunque varios de ellos llegaron a perderse, el refugio logró recuperarlos “con muchísimo esfuerzo”, según relatan.

Uno de los problemas más críticos es la escasez de alimento. “Cada día se vuelve más complicado conseguir comida para todos ellos”, advirtió la organización, que atiende principalmente a perros con condiciones especiales de salud, lo que incrementa los costos de su cuidado. Los miembros reconocen que, sin apoyo externo, la sostenibilidad del refugio está en riesgo.

Desde el Refugio San Miguel también explicaron que, durante el proceso de traslado, buscaron ayudas para movilizar materiales y adecuar el nuevo espacio, pero estas no se concretaron. “Con medios económicos propios nos tocó hacerlo todo. En este momento estamos súper endeudados y pasando momentos súper difíciles porque los animales se nos quedaron sin comida y no tenemos para comprarles su alimentación ni para hacer las adecuaciones necesarias”, indicaron.

Ante este panorama, el refugio hizo un llamado a la solidaridad ciudadana. Cualquier aporte, aseguran, puede marcar la diferencia para los perros que hoy dependen completamente del refugio.

El Refugio San Miguel habilitó canales de contacto y donación para quienes deseen ayudar. Las personas interesadas pueden comunicarse al número 300 691 9464. Además, el refugio invitó a quienes lo deseen a visitar el nuevo espacio en Ubaté y conocer de primera mano la labor que realizan y las necesidades actuales.

“Gracias por leernos, por compartir y por ser parte de esta lucha por quienes no tienen voz”, concluyó el refugio, que hoy enfrenta el reto de seguir adelante para garantizar una vida digna a decenas de perros que, por su edad o discapacidad, tienen menos posibilidades de adopción.

