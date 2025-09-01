Adopta un héroe: perros y caballos que sirvieron a Bogotá buscan un nuevo hogar

Adopta un Héroe es una iniciativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en conjunto con la Policía de Carabineros y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La capital del país ha abierto una nueva convocatoria de adopción dirigida a personas interesadas en brindar un hogar digno a animales que durante años prestaron su servicio a la ciudad. Se trata del programa Adopta un Héroe, una iniciativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en conjunto con la Policía de Carabineros y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

En esta ocasión, están disponibles para adopción diez caballos y tres perros que han culminado su ciclo de labores en instituciones públicas y ahora buscan una vida tranquila, en familia y rodeados de cuidado y afecto.

“Queremos reconocer a estos animales que, tras una vida de trabajo, merecen un hogar que les brinde paz y bienestar. El Instituto acompaña este proceso desde la revisión clínica hasta la entrega final, asegurando condiciones óptimas para su nueva etapa”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Los equinos disponibles son Juanambú, Nuria, Nicole, Justina, Pascal, Jaipur, Jumilla, Damián, Rioblanco y Joshua, quienes han cumplido 18 años de servicio y, conforme a la Ley 1774 de 2016, deben pasar a una etapa de retiro con garantías de bienestar. En cuanto a los caninos, se encuentran disponibles Killer, un pastor alemán de la Policía de Carabineros, y dos perros pertenecientes al Cuerpo Oficial de Bomberos.

El mayor Carlos Alberto León, jefe de la Sección de Carabineros de Bogotá, subrayó la importancia de este proceso: “Buscamos que estos animales continúen su vida en entornos seguros, con buena alimentación, espacio libre y protección, como lo exige la ley”.

Desde la Secretaría de Seguridad, la médica veterinaria Amy Rodríguez resaltó el compromiso institucional: “Estos caballos y perros merecen descanso y bienestar tras haber cumplido funciones fundamentales en la seguridad y el servicio público”.

Requisitos para adoptar un héroe

Los ciudadanos interesados deberán enviar la documentación al correo adopciones@animalesbog.gov.co, incluyendo en el asunto el nombre del postulante. La documentación solicitada incluye:

Copia del documento de identidad.

Recibo de servicio público.

Tarjeta profesional y certificado de antecedentes del contador público del predio.

Certificado de registro sanitario ICA.

Certificado de ingresos y retenciones.

Certificado de ingreso del adoptante.

Certificado de tradición del predio.

Video que evidencie las condiciones del lugar destinado para el equino o canino.

Además, el adoptante será responsable del transporte del animal, el cual debe realizarse cumpliendo con todas las condiciones necesarias para garantizar su bienestar físico y emocional.

