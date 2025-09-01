Regresan a Nala y Kiara a la fundación: piden mayor sinceridad al adoptar gatos

Nala y Kiara, de regreso en El Gatio, buscan un hogar donde las amen con sinceridad y responsabilidad. Foto: Fundación El Gatio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación El Gatio, reconocida por su labor en el rescate y la adopción responsable de gatos en Bogotá, compartió a través de sus redes sociales una historia dolorosa: Nala y Kiara, dos pequeñas gatitas que habían encontrado un hogar, fueron devueltas.

Este hecho se produjo tras una adopción basada en información incompleta. La pareja adoptante ocultó una situación emocional delicada: su gato residente aún atravesaba un duelo reciente por la pérdida de una compañera felina. En medio del dolor, tomaron la decisión de adoptar con la esperanza de replicar un vínculo anterior, sin considerar que cada ser es único y que el duelo, al igual que el amor, no puede forzarse ni sustituirse.

“Cuando uno adopta, adopta seres vivos, no expectativas ni ilusiones”, recalcó la Fundación a través de sus redes sociales. “Por más rigurosos y responsables que sean nuestros procesos, no siempre podemos garantizar que todo saldrá bien. Hoy el corazón duele y mucho”, agregaron.

La organización explica que, aunque el proceso de adopción fue largo y cuidadoso, la falta de sinceridad por parte de los adoptantes terminó perjudicando a las verdaderas víctimas de esta historia: Nala y Kiara. A pesar del miedo inicial que mostraron al regresar a El Gatio, hoy ya vuelven a jugar y a repartir el cariño que las caracteriza, como si entendieran que este es su refugio seguro.

Desde la Fundación hacen un llamado contundente a la honestidad: “Adoptar es un acto de amor y de responsabilidad. No basta con tener la intención, es vital ser completamente sinceros sobre la situación emocional y familiar del hogar”.

En El Gatio no pierden la esperanza: “Las lágrimas se secan, la cabeza se pone en alto y ahora empieza una nueva búsqueda: encontrar para Nala y Kiara el mejor hogar, el más amoroso, el más sincero”.

Mientras tanto, piden a sus seguidores enviarles la mejor energía para estas pequeñas felinas que, con apenas unos meses de vida, ya conocen la inestabilidad de quienes prometieron cuidarlas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱