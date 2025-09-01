No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Regresan a Nala y Kiara a la fundación: piden mayor sinceridad al adoptar gatos

Tras una adopción fallida, Nala y Kiara fueron devueltas a la Fundación El Gatio. El caso reabre el debate sobre la importancia de la honestidad al adoptar.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
01 de septiembre de 2025 - 06:24 p. m.
Nala y Kiara, de regreso en El Gatio, buscan un hogar donde las amen con sinceridad y responsabilidad.
Nala y Kiara, de regreso en El Gatio, buscan un hogar donde las amen con sinceridad y responsabilidad.
Foto: Fundación El Gatio
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación El Gatio, reconocida por su labor en el rescate y la adopción responsable de gatos en Bogotá, compartió a través de sus redes sociales una historia dolorosa: Nala y Kiara, dos pequeñas gatitas que habían encontrado un hogar, fueron devueltas.

Este hecho se produjo tras una adopción basada en información incompleta. La pareja adoptante ocultó una situación emocional delicada: su gato residente aún atravesaba un duelo reciente por la pérdida de una compañera felina. En medio del dolor, tomaron la decisión de adoptar con la esperanza de replicar un vínculo anterior, sin considerar que cada ser es único y que el duelo, al igual que el amor, no puede forzarse ni sustituirse.

Vínculos relacionados

Pirata fue adoptado, pero su familia lo devolvió por un nuevo cachorro
Bunny, una perrita blanca, se perdió en Patio Bonito, Bogotá. ¿La ha visto?
Después de sobrevivir al maltrato, María Paz busca una familia responsable

Cuando uno adopta, adopta seres vivos, no expectativas ni ilusiones”, recalcó la Fundación a través de sus redes sociales. “Por más rigurosos y responsables que sean nuestros procesos, no siempre podemos garantizar que todo saldrá bien. Hoy el corazón duele y mucho”, agregaron.

La organización explica que, aunque el proceso de adopción fue largo y cuidadoso, la falta de sinceridad por parte de los adoptantes terminó perjudicando a las verdaderas víctimas de esta historia: Nala y Kiara. A pesar del miedo inicial que mostraron al regresar a El Gatio, hoy ya vuelven a jugar y a repartir el cariño que las caracteriza, como si entendieran que este es su refugio seguro.

Desde la Fundación hacen un llamado contundente a la honestidad: “Adoptar es un acto de amor y de responsabilidad. No basta con tener la intención, es vital ser completamente sinceros sobre la situación emocional y familiar del hogar”.

En El Gatio no pierden la esperanza: “Las lágrimas se secan, la cabeza se pone en alto y ahora empieza una nueva búsqueda: encontrar para Nala y Kiara el mejor hogar, el más amoroso, el más sincero”.

Mientras tanto, piden a sus seguidores enviarles la mejor energía para estas pequeñas felinas que, con apenas unos meses de vida, ya conocen la inestabilidad de quienes prometieron cuidarlas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar