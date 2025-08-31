No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Pirata fue adoptado, pero su familia lo devolvió por un nuevo cachorro

Este perrito está en la búsqueda de su tesoro más grande: un hogar para toda la vida. Así puede adoptarlo.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
31 de agosto de 2025 - 08:52 p. m.
Pirata es el compañero ideal para cualquier familia que esté en búsqueda de tranquilidad y calma.
Pirata es el compañero ideal para cualquier familia que esté en búsqueda de tranquilidad y calma.
Foto: Fundación Amor De 4 Patas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Pirata, como su mismo nombre lo indica, sueña con encontrar su tesoro más preciado: una familia para siempre.

Este valiente perrito ya vivió una aventura muy difícil. En abril de este año, fue adoptado por una familia que prometió brindarle los mejores cuidados, pero la ilusión duró poco. A los dos días fue devuelto al refugio porque su familia consiguió un nuevo cachorro y Pirata no se llevó bien con él.

Vínculos relacionados

La espera de Gastón, el perrito que lleva más de un año buscando un hogar
Zamba fue rescatada en un shut de basuras y hoy busca una familia llena de amor
Adoptan a Mika tras cuatro años en el refugio, pero la devuelven a los pocos días

“Pirata es un perro supremamente cariñoso y bondadoso. Tiene ocho años y, en este momento, lo único que busca es un hogar para vivir sus últimos años rodeado de amor y cariño”, dice Paula Martínez, de la Fundación Amor de 4 Patas.

A pesar de esto, desde el refugio no han perdido la esperanza, pues conocen lo increíble, inteligente, cariñoso y bondadoso que puede ser Pirata. “Es un experto robando juguetes. Le encanta estar con las personas, que lo saluden, que jueguen con él y que le den mucho amor”.

Debido a su avanzada edad, la familia ideal para Pirata es una que sepa apreciar la tranquilidad de los momentos simples: esos en los que no pasa nada, solo dormir, comer y sentirse querido.

“Buscamos un hogar tranquilo, con personas que no sean activas, pues Pirata ama no hacer nada. Solo comer, dormir y salir al parque”, explica Paula.

Si quiere adoptar a Pirata o ayudarlo, puede comunicarse al 316 5363094 o a través de las redes sociales de la Fundación Amor de 4 Patas.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Adopción

Animales en adopción

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar