Pirata fue adoptado, pero su familia lo devolvió por un nuevo cachorro

Pirata es el compañero ideal para cualquier familia que esté en búsqueda de tranquilidad y calma.

Pirata, como su mismo nombre lo indica, sueña con encontrar su tesoro más preciado: una familia para siempre.

Este valiente perrito ya vivió una aventura muy difícil. En abril de este año, fue adoptado por una familia que prometió brindarle los mejores cuidados, pero la ilusión duró poco. A los dos días fue devuelto al refugio porque su familia consiguió un nuevo cachorro y Pirata no se llevó bien con él.

“Pirata es un perro supremamente cariñoso y bondadoso. Tiene ocho años y, en este momento, lo único que busca es un hogar para vivir sus últimos años rodeado de amor y cariño”, dice Paula Martínez, de la Fundación Amor de 4 Patas.

A pesar de esto, desde el refugio no han perdido la esperanza, pues conocen lo increíble, inteligente, cariñoso y bondadoso que puede ser Pirata. “Es un experto robando juguetes. Le encanta estar con las personas, que lo saluden, que jueguen con él y que le den mucho amor”.

Debido a su avanzada edad, la familia ideal para Pirata es una que sepa apreciar la tranquilidad de los momentos simples: esos en los que no pasa nada, solo dormir, comer y sentirse querido.

“Buscamos un hogar tranquilo, con personas que no sean activas, pues Pirata ama no hacer nada. Solo comer, dormir y salir al parque”, explica Paula.

Si quiere adoptar a Pirata o ayudarlo, puede comunicarse al 316 5363094 o a través de las redes sociales de la Fundación Amor de 4 Patas.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

