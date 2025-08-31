Bunny, una perrita blanca, se perdió en Patio Bonito, Bogotá. ¿La ha visto?

Ella es Bunny, una french poodle de color blanco. Cuando se perdió, no llevaba collar ni placa de identificación. Foto: Cortesía

Desde el pasado 14 de agosto, Kimverly Torres y su familia no han tenido una sola noche de tranquilidad.

Su perrita de toda la vida, Bunny, se perdió por el sector de Patio Bonito, Kennedy, en Bogotá. De acuerdo con Kimverly, su mascota salió de la casa en la noche, sobre las 09:30 p.m., y, hasta el momento, no han logrado encontrarla.

Bunny es una french poodle blanca, cola corta, orejas triangulares y un poquito amarillas. Tiene 12 años y un par de sus dientes ya se han caído. Por esta razón, su familia pide la colaboración de la comunidad para encontrarla y que regrese sana y salva.

Según Kimverly, es una perrita muy asustadiza y seguramente está tratando de volver a casa. Si tiene información de Bunny o la ha visto, puede comunicarse al número: 3202173378.

