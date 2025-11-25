Cada animal rescatado por la Fundación Por Amor a Rocky tiene una historia de lucha y resiliencia. Foto: @poramorarocky1

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Por Amor a Rocky, una de las organizaciones de Bogotá dedicadas al rescate y cuidado de animales en condiciones vulnerables, prepara una iniciativa navideña que busca ayudar y brindar amor a los 169 animales que hoy esperan una segunda oportunidad. Se trata de “Amigo Secreto Navideño”, una campaña que invita a los ciudadanos a apadrinar a un perro, gato o incluso al cerdito rescatado que vive en el lugar.

Según cuenta la fundación, para muchos de estos animales diciembre se convierte en un mes de esperanza, ya que puede ser la primera vez que reciban un regalo o un detalle pensado especialmente para ellos. Esta tradición nació como una forma de llenar de alegría una época que, para quienes han sido abandonados o maltratados, suele pasar desapercibida.

Las personas interesadas en participar pueden enviar un regalo, comprarlo en La Rocky Tienda (comercio que ayuda a sustentar la organización) o llevarlo personalmente el 14 de diciembre a la sede física. También existe la opción de aportar el valor del regalo para que el equipo se encargue de seleccionarlo. Cada participante recibe por mensaje interno el nombre del animal que será su “amigo secreto”.

Algunos de los animales rescatados protagonistas de la campaña son Zen, un gato que ha pasado por momentos difíciles, y Lizardito, un perro que pasa su primera Navidad luchando contra un cáncer. Ellos aparecen en las redes sociales de la fundación “contando”, de forma simbólica, lo que significaría para ellos vivir su primera Navidad con un detalle bajo el árbol. “Muchos de nosotros nunca hemos recibido un regalo de Navidad”, dice una publicación en Instagram.

El 22 de diciembre la fundación realizará una transmisión en vivo en la que los animales destaparán sus regalos uno a uno, un momento que, además de ser conmovedor, busca crear conciencia sobre la importancia de apoyar a los refugios y de brindarle segundas oportunidades a quienes esperan un hogar definitivo.

Es importante recordar que cada animal de la Fundación Por Amor a Rocky tiene una historia de lucha y resiliencia. Muchos han sido rescatados de situaciones de maltrato y abandono. Las personas que deseen participar en esta campaña, para ofrecerle una Navidad diferente a un animal, pueden escribir a la Fundación Por Amor a Rocky a través de sus redes sociales @poramorarocky1.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱