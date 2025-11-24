Logo El Espectador
La increíble transformación de Amazonas, el perro callejero adoptado por Yeferson Cossio

El perro, rescatado durante una jornada de esterilización en el departamento del Amazonas, fue adoptado por el creador de contenido en octubre tras conocerse su grave estado de salud.

24 de noviembre de 2025 - 11:17 p. m.
El proceso de recuperación de Amazonas ha sido exitoso y el creador de contenido lo ha documentado en redes sociales.
Foto: TikTok @yefersoncossio
El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar, el pasado sábado 22 de noviembre, un video en TikTok que inicialmente alarmó a sus seguidores. En el clip, comenzó diciendo: “¿Recuerdan el perrito que me traje del Amazonas? No lo logró”, frase que muchos interpretaron como la confirmación de la muerte del animal. Sin embargo, segundos después reveló que se trataba de una broma: “Mentiras, que sí lo logró. Ni siquiera parece el mismo perro, es muy lindo”.

El perro, rescatado durante una jornada de esterilización en el departamento del Amazonas, fue adoptado por Cossio en el mes de octubre tras conocerse su grave estado de salud y una avanzada sarna. En ese momento, el creador de contenido decidió trasladarlo a Medellín para brindarle atención médica especializada y una nueva oportunidad de vida.

Según relató Cossio en su publicación inicial, su objetivo no era solo salvarlo, sino también visibilizar la importancia de la adopción responsable y del cuidado de los animales en condición de vulnerabilidad. “Obviamente, él no iba a aguantar la cirugía, pero tampoco podía dejarlo así, entonces decidí que me lo llevo a Medellín conmigo”, expresó entonces.

La reciente actualización confirma que el proceso de recuperación ha sido exitoso. En el video, Cossio resalta el cambio físico y emocional del perro, celebrando el impacto del cuidado constante: “Si ven lo que el amor puede hacer por los animales. Lo lograste, campeón, ahora a vivir bueno”.

El caso recordó a muchos la historia de Toto, otro perro rescatado por el creador de contenido que logró recuperarse por completo. Cossio también afirmó que continuará impulsando proyectos de protección animal.

¿Recuerdan el perrito que me traje del Amazonas? No lo logró. 😞💔

