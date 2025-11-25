“Prepárelos antes de diciembre”: Cali lanza guía para proteger a las mascotas de la pólvora

Los animales son especialmente sensibles al ruido de la pólvora, por eso requieren preparación y protección. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Navidad es una época del año que suele asociarse con unión, familia y celebraciones, pero también con el uso de pólvora, una práctica que cada año preocupa a miles de hogares por sus efectos en los animales de compañía, ya que el estruendo de los artefactos explosivos es una fuente de estrés y riesgo para perros, gatos y otras especies sensibles al ruido.

Ante esta situación, la Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA), puso en marcha desde noviembre una campaña preventiva dirigida a los tutores de mascotas. El propósito es que las familias se preparen con anticipación y puedan minimizar el impacto emocional y físico que provoca la pólvora en los animales cuando comienzan los estallidos más frecuentes.

Valentina Salazar, médica veterinaria y zootecnista del CBA, enfatiza que la prevención es fundamental. “Cuando la pólvora ya empezó, el estímulo es fuerte y poco controlable. Por eso necesitamos que las familias se preparen antes”, señala.

¿Cómo prepararse antes de que empiece la pólvora?

Entre las recomendaciones iniciales, Salazar sugiere crear un espacio seguro dentro de la casa, idealmente lejos de ventanas y zonas donde los animales puedan lastimarse si entran en pánico. También recomienda reproducir música suave y, de forma gradual, audios que simulen pólvora para que los animales comiencen a tolerar ciertos niveles de ruido.

La veterinaria resaltó la importancia de mantener a los animales activos y recordó que existen alternativas homeopáticas para manejar la ansiedad, siempre bajo orientación médica. La profesional no recomienda el uso de anestésicos en ningún caso, ya que puede ser perjudicial para ellos. “Los paseos, los juguetes y cualquier actividad que les permita liberar energía ayuda a que estén más tranquilos”, enfatizó.

¿Qué hacer cuando empiezan los estallidos?

En los días más críticos, la recomendación es reforzar las rutinas que transmitan seguridad. La música relajante puede ayudar, así como no pasear a los perros en las horas de mayor uso de pólvora, es decir, por la noche. Tener juguetes interactivos o actividades que mantengan ocupada su mente también puede reducir la ansiedad.

Otro punto clave es la identificación: una placa con nombre y número de contacto puede ser determinante en caso de que el animal se escape por el miedo.

Desde la Administración Distrital insisten en que, aunque eliminar por completo el uso de pólvora sigue siendo un reto cultural, cada acción preventiva ayuda a que la temporada navideña sea más tranquila y segura tanto para las familias como para sus mascotas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱