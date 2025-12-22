Animales entrenados acompañarán a adultos mayores en Bogotá: así funciona el programa

El proyecto se apoya en el vínculo humano-animal como herramienta de acompañamiento y cuidado integral en la ciudad. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la empresa ANNAR Diagnóstica Import SAS sellaron una alianza estratégica para desarrollar el proyecto “Cuidadores de la Sabiduría”, una iniciativa que busca fortalecer de manera simultánea el bienestar animal y humano en Bogotá. El anuncio fue realizado el pasado 17 de diciembre por el IDPYBA a través de sus canales oficiales (@animalesbog).

El proyecto tiene como propósito implementar un sistema de acompañamiento con animales de compañía previamente perfilados y entrenados, dirigido a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad física y pacientes con patologías oncológicas, neurológicas o mentales, así como personas que reciben cuidados paliativos. La iniciativa parte del reconocimiento del impacto positivo que tiene el vínculo humano-animal en la salud integral y en la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con el IDPYBA, el acompañamiento con animales busca mejorar el bienestar emocional, fortalecer el propósito de vida y aportar al proceso de recuperación o estabilidad de los pacientes.

“Cuando hablamos de bienestar animal, también hablamos de bienestar humano. Este programa demuestra que el vínculo con los animales puede devolverle propósito de vida a las personas mayores, mejorar su estado emocional y fortalecer la adherencia a los tratamientos médicos”, afirmó Antonio Hernández, director del IDPYBA.

La alianza se enmarca en las funciones misionales de la entidad, las cuales están orientadas a promover proyectos de investigación y programas que generen conocimiento, fomenten una cultura de respeto y protección hacia los animales y, al mismo tiempo, contribuyan al bienestar de la ciudadanía. En este caso, el enfoque integra la protección animal con una perspectiva de salud y cuidado social.

El impacto de este tipo de acompañamiento se refleja en historias como la de Martha Mora, una adulta mayor que reside en Bogotá y que ha encontrado en su perrita criolla, Juanita, un apoyo fundamental para enfrentar la soledad. “Juanita es mi compañía, mi alegría y mi razón para levantarme todos los días. Con ella volví a sentirme acompañada, volví a tener esperanza”, relata Mora.

Desde ANNAR Diagnóstica Import SAS, la iniciativa fue destacada como una apuesta que combina ciencia, tecnología y sensibilidad social. “Cuidadores de la Sabiduría es una apuesta por la dignidad de la tercera edad. Creemos en la ciencia, la tecnología y la sensibilidad social como herramientas para mejorar la vida de las personas y de los animales”, señaló Roberto Baquero, gerente de acceso y modelos de valor de Annar Health Technologies.

La alianza con ANNAR Diagnóstica Import SAS se suma a los esfuerzos institucionales por desarrollar modelos innovadores que reconozcan a los animales no solo como seres sintientes, sino también como aliados en procesos de cuidado, acompañamiento y salud emocional.

