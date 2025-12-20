Guarda de seguridad reanimó a una cachorra recién nacida: ahora son inseparables

Milagros acompaña a Gabriel Vallejo en sus labores de seguridad, meses después de haber sido reanimada tras nacer sin respirar. Foto: @rp_latam

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un acto de atención y sensibilidad ocurrido en una bodega de la empresa de transportes Inter Rapidísimo terminó convirtiéndose en una de las historias más queridas de la compañía. El protagonista es Gabriel Vallejo, empleado de seguridad, quien hace seis meses le salvó la vida a una cachorra recién nacida. Hoy la perrita de nombre Milagros hace parte del equipo de la empresa.

Según contó Vallejo en un video publicado en las redes sociales de la compañía, todo ocurrió durante una jornada laboral habitual. Mientras realizaba su ronda, escuchó sonidos inusuales provenientes de la zona de caniles. “Yo me encontraba de servicio normal, como siempre, cuando de repente escucho unos sonidos extraños y me dirijo a ver qué sucedía”, relató el trabajador.

Al ingresar al área, notó que Taurus, uno de los perros, estaba alterado. “El ejemplar Taurus estaba súper exaltado, me quería como hablar, como decirme algo”, explicó. Al seguirlo hasta el fondo de los caniles, Vallejo encontró a Dakota, una perra que acababa de dar a luz. Aunque ya había tenido varios cachorros, uno de ellos no respiraba ni se movía.

“Me sentí muy conmovido porque es una vida”, recordó el hombre. Sin dudarlo, Vallejo intentó reanimar a la cachorra. “Intenté de todo, la limpié, hice los movimientos de reanimación, fueron aproximadamente 20 minutos de lucha”, contó. Finalmente, la cachorra reaccionó. “Por fin respiró, se movió. Sentí una satisfacción y una alegría inmensa”.

Desde ese momento, asegura Vallejo, se creó un vínculo muy especial entre él y la perrita. “Esa cachorra y yo tuvimos una conexión muy linda. Somos inseparables, está conmigo todo el tiempo”, afirmó. La cachorra fue bautizada como Milagros, un nombre que, según el trabajador, resume lo ocurrido: “La llamamos Milagros porque la verdad fue como un milagro de vida”.

Hoy, Milagros acompaña a Gabriel en sus labores de seguridad dentro de Inter Rapidísimo. “Prestamos la seguridad juntos”, señala con orgullo. Pero en realidad para él la relación va más allá del trabajo. “Siento que Milagros hace parte de mi vida y yo hago parte de la vida de Milagros. Fue algo tan hermoso y tan bonito que no quiero que se separe de mí”.

La historia, compartida por la compañía en sus redes sociales a través de un emotivo video, ha generado reacciones de reconocimiento y emoción, al destacar cómo un gesto oportuno cambió el destino de una vida y dio origen a una dupla inseparable dentro de la empresa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱