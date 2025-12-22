La Gobernación del Valle del Cauca reiteró su llamado a celebrar las festividades de manera responsable y a proteger a los seres sintientes. Foto: Doggy in home

Durante la temporada decembrina, el uso de pólvora continúa generando consecuencias no solo para las personas, sino también para los animales. Ante este panorama, la Gobernación del Valle del Cauca reforzó sus canales institucionales y lanzó una plataforma oficial para reportar animales desaparecidos o lesionados a causa de la pólvora. Esto con el fin de mejorar la recolección de información y fortalecer las acciones de protección y bienestar animal en el departamento.

De acuerdo con la Gobernación, el uso inadecuado de estos artefactos afecta gravemente a perros y gatos, ya sea por lesiones directas, crisis de ansiedad o extravíos provocados por el ruido de las detonaciones. Por esta razón, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso a través de los canales oficiales habilitados.

“Queremos recordarle a la ciudadanía que tenemos canales oficiales para el reporte de animales perdidos, animales afectados y animales con cuestiones de salud. Es muy importante que la ciudadanía denuncie y nos cuente qué es lo que está ocurriendo con los animales producto del uso de la pólvora para que podamos tomar las acciones respectivas frente a esta situación”, afirmó Lizeth Parra, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Valle del Cauca.

Según cifras del Observatorio de Información de Salud del Valle, entre el 1 y el 18 de diciembre de 2025 se reportaron 19 perros y gatos desaparecidos o lesionados como consecuencia de la pólvora en el departamento. Cali encabeza el listado con 13 animales afectados, mientras que los municipios de El Cerrito, Ansermanuevo, Yumbo, Florida, Guacarí y Vijes registran un caso cada uno.

Del total de casos, 16 animales han sido reportados como desaparecidos y tres como lesionados. Las estadísticas también evidencian que la mayor población afectada corresponde a machos, con 14 casos, frente a cinco hembras.

Para facilitar los reportes, la Gobernación del Valle del Cauca habilitó este formulario digital, que también está disponible en el perfil de Facebook de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal y en la cuenta de Instagram @vallebienestaranimal. Esta herramienta permite a la ciudadanía registrar casos de animales extraviados, lesionados o afectados por la pólvora, contribuyendo así a la consolidación de datos oficiales.

Además, la información recopilada puede ser consultada de manera pública a través del Observatorio de Información de Salud del Valle, disponible en la página web de la Gobernación, lo que permite hacer seguimiento a la situación y orientar decisiones en materia de bienestar animal.

Desde la administración departamental insistieron en que el reporte oportuno de estos casos es clave para activar rutas de atención, facilitar la búsqueda de animales extraviados y generar conciencia sobre los efectos negativos del uso de pólvora.

La Gobernación del Valle del Cauca reiteró su llamado a celebrar las festividades de manera responsable y a proteger a los seres sintientes, recordando que los animales también sufren las consecuencias de estas prácticas.

Queremos que ningún animal compañero se pierda sin ser encontrado.



Por eso trabajamos por ti y por ellos, y abrimos un portal para reportarlos y juntos transformamos la forma de cuidarlos.



