Animales rescatados buscan un hogar antes de Navidad: así los puede conocer

La Fundación Col Choca La Pata, ubicada en Cundinamarca, ha lanzado una emotiva campaña: lograr que cada uno de sus perros rescatados encuentre un hogar antes de que termine el año. La organización invitó a las personas a través de sus redes sociales a abrir su corazón y su hogar a los llamados Chocapatunos, como cariñosamente se refieren a los animales que hoy esperan una segunda oportunidad.

“Queremos que cada uno de nuestros Chocapatunos encuentre un hogar antes de que acabe el año”, expresan los miembros de la fundación. Muchos de los animales que hoy cuidan fueron víctimas del abandono o la indiferencia, y han pasado noches frías soñando con tener una cama, una voz que los llame por su nombre y una familia que los cuide para siempre.

Desde su creación, Col Choca La Pata ha trabajado por el bienestar animal en Cundinamarca, rescatando perros en situación de vulnerabilidad y brindándoles atención médica, alimentación, refugio y cariño mientras esperan un hogar definitivo. Sin embargo, el número de animales bajo su cuidado crece constantemente, lo que hace que la adopción responsable se vuelva más urgente, especialmente en estas fechas en que la solidaridad se convierte en símbolo de esperanza.

“Esta Navidad no queremos regalos. Queremos ver colitas moviéndose de felicidad, ojitos brillando por amor y corazones latiendo al mismo ritmo”, señalaron desde la fundación.

Para quienes no puedan adoptar, existen otras maneras de ayudar: difundir, apadrinar, compartir o simplemente contarle al mundo que estos animales existen. Cada acción, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia.

La fundación invita a todas las personas interesadas a comunicarse al 314 683 6324 para conocer a los peludos que aún esperan ser adoptados. También animan a seguir sus redes sociales, donde comparten las historias y fotografías de los Chocapatunos listos para comenzar una nueva vida.

