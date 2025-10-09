Uno recibió decenas de solicitudes, el otro nunca será adoptado: ¿por qué?

Todos los perros, sin importar su color, raza o tamaño, merecen el mismo amor y la oportunidad de tener un hogar. Foto: Instagram: @proyecto_salvavidas

Un video viral publicado por la fundación Proyecto Salvavidas muestra una realidad dolorosa en los refugios: dos cachorros casi idénticos en tamaño, edad y carácter, pero con una diferencia que cambiaría su futuro: el color de su pelaje.

La fundación cuenta que el cachorro dorado recibió decenas de solicitudes de adopción, mientras que el perrito negro casi ninguna. Como lo explican en el video, el primero tiene un 90% de probabilidad de tener un hogar, mientras que el segundo enfrenta un 90% de nunca ser adoptado, simplemente por el color de su pelaje.

Esta situación se repite en las fundaciones y albergues: las personas suelen elegir primero a los animales de pelaje claro y dejar de lado a los negros. Esta diferencia no tiene nada que ver con su personalidad o salud; se trata del llamado síndrome del perro negro, un sesgo que afecta a muchos perros de pelaje oscuro en refugios de todo el mundo.

¿Por qué prefieren a los perros de pelaje claro?

Existen varias razones, muchas basadas en percepciones equivocadas: Según Mestizos Magazine, las más frecuentes son:

Sus gestos se perciben menos: sus expresiones son más difíciles de interpretar, por lo que pueden conmover menos a los adoptantes.

Fotos poco favorecedoras: en las imágenes, sus rasgos se pierden y pueden parecer menos atractivos.

Apariencia de mayor edad: las canas se notan más en su pelaje, dando la impresión de que son mayores.

Prejuicios culturales: inconscientemente, se asocia el blanco con lo bueno y el negro con lo malo; incluso, en algunas culturas, se vincula a los perros negros con mala suerte.

Mayor presencia y menor impacto visual: como hay más perros oscuros, pueden parecer menos llamativos que los de colores claros.

Todos estos factores son prejuicios que no reflejan la verdadera esencia de los perros. Cada cachorro, sin importar su color, tiene el mismo derecho a un hogar lleno de amor, juegos y cuidados

