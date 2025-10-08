“Dejen de ser tan ignorantes”: Camilo Veterinario alerta sobre práctica en gatos

Proporciónele a su gato rascadores y juguetes que permitan el desgaste natural de sus uñas. Foto: Instagram: @camiloveterinario

Quien tiene un gato sabe que vivir con ellos significa aceptar cada una de sus particularidades: sus maullidos, sus juegos, su independencia y, sí, sus uñas. Estas son sus herramientas esenciales para trepar, jugar, cazar, defenderse y marcar su territorio. Pero para muchos dueños, las uñas pueden ser un problema en la casa, y algunos intentan “solucionarlo” de formas que resultan dolorosas y crueles para los gatos.

Sobre esta práctica advirtió recientemente el veterinario y creador de contenido Camilo López (@CamiloVeterinario). En un video que se viralizó en redes sociales, López afirma que la mutilación de las uñas “es una de las peores prácticas que existen”. El creador explica que lo que algunos veterinarios negligentes hacen es que “arrancan la última falange de cada dedo desde la raíz”, señalando el dolor y el sufrimiento que provoca en los felinos.

López afirma que los felinos sometidos a esta intervención pueden desarrollar dolor crónico y dificultades para caminar, correr, trepar, saltar y jugar. Además, pueden presentar problemas de comportamiento y estrés. “Todo porque el tutor prefiere un sofá antes que el bienestar de su gato”, añade el veterinario.

La práctica a la que se refiere López se conoce como desungulación u oniquectomía que, además de ser dolorosa, es ilegal en Colombia. En un fallo del pasado mes de noviembre, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “estética” contenida en el literal C del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, que prohíbe el maltrato animal y establece que se consideran crueles conductas como “remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica o veterinaria”.

El veterinario, que se caracteriza por un tipo de contenido con un tono de denuncia directa, concluye con un mensaje contundente: “Si no quiere uñas en su casa, no tenga gatos”. El llamado tanto del profesional como de las autoridades es claro: respetar la naturaleza de los animales, entender que sus necesidades no se negocian y buscar alternativas responsables, como rascaderos y juguetes, para convivir en armonía con ellos.

