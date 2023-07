Apareció Charlie, el cerdito que había sido robado al sur de Bogotá

Los hechos ocurrieron en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Foto: Twitter: @andreanimalidad

En la mañana del pasado 13 de julio, una familia reportó el robo de Charlie, un minipig que tenían como mascota, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

De acuerdo con los videos de la cámara de seguridad del lugar, compartidos por la senadora Andrea Padilla, un vehículo Mazda blanco se estacionó en frente de la casa donde habitaba en el animal e inmediatamente bajaron dos hombres quienes, minutos después, vuelven a salir de la casa con el animal envuelto en sábanas.

“Él pesa 40 kilos, se necesitan de varias personas para sacarlo. A Charlie lo conoce todo el mundo por esta zona, tenemos miedo de lo que quieran hacer daño o extorsionarnos”, expresó la dueña de Charlie a El Tiempo el pasado 14 de julio.

‼️🆘 ¡Hace unos minutos se robaron a Charlie 🐽 en ciudad jardín del sur, en Bogotá! Es un cerdito (minipig) amado por su familia. Gracias por difundir para que Charlie vuelva a su hogar y la @PoliciaBogota ubique a los delincuentes. pic.twitter.com/6FEaz3cCQv — Andrea Padilla Villarraga 🥦 (@andreanimalidad) July 13, 2023

Luego del hecho, la familia informó sobre lo sucedido a las autoridades, e inmediatamente iniciaron la búsqueda de su adorado animal. “Durante la pandemia compramos a Charlie porque vimos la oportunidad de cuidarlo; tenía 2 meses cuando llegó a nuestra casa y desde entonces le cogimos cariño, prácticamente es parte de la familia”, dijo la dueña a Pulzo.

Pero las buenas noticias llegaron el pasado viernes 14 de julio, cuando los dueños del minipig recibieron una llamada que aportó información sobre el lugar donde se hallaba el cerdito.

Al parecer, una persona en el sector de El Tunal, se comunicó al número que aparecía en el cartel y que había sido difundido a través de redes sociales para informar que había visto a Charlie, “dijo que vio a un cerdito muy parecido al que estaba buscando, por lo que acordamos un punto para podernos ver y recuperar al miembro de nuestra familia”, indicó Deisy Pizza, la encargada del animal a Q´Hubo.

Luego de recibir la información, decidieron agendar un encuentro para rescatar al animal. Por fortuna, Charlie reconoció a Deisy apenas llegó, “pero se encontraba muy nervioso, sucio y en este momento se encuentra descansando, pues tenía las patas con raspones, y como llovió ayer durante la noche, lo más probable es que no la haya pasado bien”, contó ella.

¡Gracias a ustedes @empatiaanimalp y a quienes ayudaron buscándolo y difundiendo la información! 💜🐽 https://t.co/6BMqBA0Lb9 — Andrea Padilla Villarraga 🥦 (@andreanimalidad) July 15, 2023

La mujer también recordó que tener un animal de estos es de mucho compromiso y dedicación, “porque muchas personas piensan que no crecen mucho, pero la verdad es que no: por ejemplo, Charlie pesa cerca de 40 kilogramos y tiene una altura de 60 centímetros, y es como tener a un niño de cinco años; debes estar pendiente de lo que comen y lo que no, ver por donde se la pasan y el cuidado que requieren es total”.

Deisy aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de la comunidad y del cuadrante del sector, pues como ella dijo: “a Charlie todos lo reconocen, lo respetan y lo quieren por el sector, por lo que todos comenzaron a compartir los mensajes y esto ayudó a que ya esté de nuevo con nosotros”. Luego del rescate, el animal fue trasladado a un centro médico veterinario para ser examinado y puesto libre de peligro.

