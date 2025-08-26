Así fue el traslado de 22 animales silvestres desde Antioquia hasta Piscilago

Uno de los casos más significativos es el de una guacamaya escarlata que ya no recuerda cómo volar largas distancias. Foto: Cornare

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana transportó 22 animales silvestres desde Antioquia hasta el Parque de Conservación Piscilago, en Nilo, Cundinamarca. La operación fue coordinada por Cornare, que explicó que los ejemplares habían sido extraídos de la vida silvestre y pasaron largos años en cautiverio.

Entre los animales trasladados se encuentran siete tortugas charapa de puntos amarillos, una tortuga caja, una tortuga matamata, un búho ocelado, un cernícalo común, una tucaneta esmeralda, una guacamaya escarlata, una lora frente roja, cuatro loras barbiamarillas y dos titíes grises.

El director general de Cornare, Javier Valencia, explicó que todos pasaron por procesos de rehabilitación, pero no lograron recuperar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad. “Dos titíes gris olvidaron todo lo que es brincar de árbol en árbol, y un búho olvidó cazar en las horas de la noche. Esa es parte de la tragedia que cada día vivimos con los traficantes de fauna silvestre”, señaló.

Uno de los casos más significativos es el de una guacamaya escarlata que ya no recuerda cómo volar largas distancias, lo que la hace completamente dependiente del cuidado humano.

Cornare destacó que en Piscilago estos animales tendrán un refugio definitivo, serán protegidos y se convertirán en embajadores de biodiversidad. Además, cumplirán un rol fundamental en proyectos de investigación científica y en la reproducción de especies amenazadas, contribuyendo a la educación y conservación de la fauna colombiana.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱