Denuncian maltrato a caballo: se reabre debate sobre vehículos de tracción animal

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

La senadora Andrea Padilla denunció este lunes 25 de agosto un nuevo caso de crueldad animal en el municipio de La Plata, Huila, donde un caballo utilizado como vehículo de tracción animal fue víctima de maltrato.

La congresista recordó que hechos como este se repiten en 26 departamentos del país, a pesar de que la Ley 2138 de 2021 ordena a los alcaldes implementar programas de sustitución de estos vehículos. Según explicó, la mayoría de mandatarios locales se excusa en la falta de recursos para avanzar en el proceso, mientras los animales siguen siendo explotados en condiciones de maltrato.

Padilla señaló que, junto al ministro de Trabajo, Edwin Palma, ha explorado alternativas de apoyo financiero a través del Fondo Fenoge, al cual ya fueron entregados los insumos técnicos necesarios para iniciar la sustitución. Sin embargo, insistió en que una instrucción clara del presidente Gustavo Petro sería determinante para dar el paso definitivo hacia la eliminación de los vehículos de tracción animal en Colombia.

“Estamos para los animales y para el país. No más esclavitud”, expresó la senadora en su publicación.

