Todo sobre la maratón Paticas a la Calle en Bucaramanga: fecha, hora y categorías

El próximo domingo 31 de agosto Bucaramanga será escenario de la primera maratón con causa animal en Santander: Paticas a la Calle. La iniciativa busca transformar el deporte en una herramienta de solidaridad para perros y gatos en situación de abandono.

Todo lo recaudado en la jornada se destinará al rescate, la atención veterinaria y la esterilización de más de 300 animales bajo el cuidado de fundaciones locales como Paticas al Rescate y Perro Calle. “Cada kilómetro es una oportunidad para transformar vidas”, afirman los colectivos animalistas que respaldan el evento.

La cita está programada para las 6:30 a. m. en la Villa Olímpica, con ingreso por la carrera 30. Allí, corredores, familias y amantes de los animales podrán escoger entre tres distancias: 2K familiar y multiespecie, diseñada para correr o caminar con mascotas, 5K recreativa y 10K competitiva.

Las inscripciones, que tienen un costo de 90.000 y 120.000 pesos según la categoría, incluyen camiseta oficial, dorsal, medalla, hidratación, pañoleta para las mascotas y bolsa reutilizable. Los tres primeros lugares de cada recorrido recibirán premios.

La organización del evento está a cargo de la Gobernación de Santander, el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu) y la Liga Santandereana de Atletismo.

Más allá de la competencia, la maratón surge como una respuesta al aumento del abandono de mascotas en la ciudad y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los animales.

