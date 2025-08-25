No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial

Así puede donar concentrado en la jornada que beneficia a más de 300 animales

La cita es este 31 de agosto en el Makro de la 65 con actividades e invitados especiales durante todo el día.

25 de agosto de 2025 - 08:48 p. m.
Imagen de referencia. Además de la recolección, el encuentro es un espacio para reflexionar sobre la importancia de la adopción.
Foto: Alcaldía de Medellín
Este domingo 31 de agosto, en el Makro de la 65 en Medellín, se llevará a cabo una jornada de recolección de concentrado destinada a más de 300 perros y gatos que dependen de la solidaridad ciudadana. El evento, que tendrá lugar entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, busca garantizar alimento tanto para los animales que permanecen en hogares de paso como para los que cada jueves reciben comida en el sector del Bronx.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Cada bulto, cada kilo y cada donación se convierten en un aporte fundamental para llenar no solo los platos, sino también los corazones de los animales que esperan por una oportunidad. Los organizadores anunciaron que habrá invitados especiales y diferentes actividades pensadas para quienes deseen sumarse a esta causa.

Además de la recolección, el encuentro es un espacio para reflexionar sobre la importancia de la adopción. Dar un hogar a un perro o un gato rescatado significa ofrecerle una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el abandono y la sobrepoblación animal en la ciudad.

Con esta jornada, se busca crear una cadena de apoyo y esperanza en la que cada gesto cuenta. Quienes no puedan asistir también pueden aportar difundiendo la información y promoviendo la adopción responsable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

