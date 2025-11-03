Adiestrador canino: el perro puede dormir en cama con su dueño con esta condición

El experto en conducta canina Alan Peiró recuerda que educar no es prohibir. Foto: Pexels - Pexels

Cada vez son más las personas que consideran a sus perros un miembro más de la familia. Los incluyen en su rutina diaria, los llevan a todas partes e incluso comparten con ellos espacios íntimos como la cama. Sin embargo, esta práctica no es compartida por todos los cuidadores y se ha convertido en un tema debate.

El adiestrador canino español Alan Peiró, especialista en modificación de conducta, lo explica con claridad: “No se trata de prohibir, sino de establecer límites saludables”, según recoge el medio Vanitatis El Confidencial. Su enfoque, que ha ganado miles de seguidores en redes sociales y espacios especializados, propone una convivencia basada en la coherencia, la calma y el respeto mutuo.

Peiró sostiene que cada hogar debe definir sus propias reglas, siempre priorizando el bienestar emocional del perro. En uno de sus videos más vistos, invita a los dueños a reflexionar sobre sus hábitos y la forma en que transmiten normas. “Dentro de casa, cada uno tendrá sus límites, pero lo importante es que existan”, afirma.

Uno de los temas más discutidos es justamente el de dormir con el perro en la cama. Lejos de condenar esta costumbre, Peiró la considera válida “siempre y cuando no genere un problema psicológico o emocional”. De acuerdo con el experto, algunos perros pueden compartir el espacio sin desarrollar conductas de dependencia o ansiedad, pero otros lo pueden interpretar como una pérdida de liderazgo, lo que con el tiempo puede derivar en comportamientos problemáticos.

El adiestrador insiste en que los límites no son castigos, sino una forma de comunicación. “Cuando el perro sabe qué se espera de él, se siente más tranquilo y seguro”, explica. Un ejemplo simple, dice, es el momento de la comida: enseñar al perro a esperar en su cama mientras el dueño come. Aunque parece un gesto cotidiano, es una lección fundamental sobre el respeto al espacio y el control de la impulsividad.

Peiró recuerda que educar no significa dominar, sino ayudar al animal a comprender su lugar en la convivencia. El exceso de permisividad, advierte, puede generar confusión, inseguridad y estrés. “Los perros no necesitan que seamos sus jefes, sino sus guías”, afirma en declaraciones a Vanitatis El Confidencial.

En última instancia, el mensaje del experto es claro: la clave no está en si duerme o no en la cama, sino en que la relación esté marcada por el equilibrio, la confianza y el respeto.

