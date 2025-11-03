Dos cachorros huérfanos en Huila buscan una segunda oportunidad en Bogotá

Dos cachorros huérfanos esperan ser trasladados del Huila a Bogotá para recibir atención y una nueva oportunidad de vida. Foto: @adopta_con_responsabilidad

En medio de las difíciles condiciones que enfrentan muchos animales en zonas rurales del país, una historia conmueve hoy a los amantes de los animales. La organización Adopta con responsabilidad (@adopta_con_responsabilidad), con sede en Bogotá y Soacha, lanzó un llamado urgente para rescatar a dos cachorros huérfanos en el Huila que luchan por sobrevivir tras la muerte de su madre y sus hermanos.

El mensaje llegó a través de una rescatista del departamento, quien pidió apoyo desesperado para salvar a los pequeños. Los cachorros, cubiertos de pulgas, garrapatas y parásitos, permanecen en una zona donde los recursos son casi inexistentes. “Allá las proteccionistas hacen lo que pueden con el corazón, pero no tienen ni espacio ni recursos para mantenerlos”, explicaron desde la cuenta de la fundación.

La situación es crítica: no hay alimento, medicinas ni atención veterinaria y cada día que pasa representa un riesgo más para su vida. Por eso, el equipo de Adopta con Responsabilidad busca trasladarlos hasta Bogotá, en un viaje por tierra, para ofrecerles una oportunidad de recuperación y, finalmente, un hogar.

El grupo de rescatistas está solicitando apoyo ciudadano para cubrir los gastos básicos del traslado: gasolina, peajes, trayecto de ida y regreso y un bulto de alimento que también dejarán con las proteccionistas que continúan atendiendo casos en Huila. “Queremos traerlos para que conozcan lo que es un hogar y puedan sanar”, afirmaron.

Adopta con Responsabilidad se ha destacado en redes sociales por su labor constante en el rescate de animales en situación de vulnerabilidad en Bogotá, Soacha y municipios cercanos.

Cualquier persona que desee contribuir con el caso de los dos cachorros puede comunicarse al número 300 562 42 56 o consultar las actualizaciones en la cuenta oficial @adopta_con_responsabilidad.

Detrás de cada rescate hay historias de esperanza, solidaridad y lucha por la vida. Esta vez, la meta es que estos dos pequeños, sobrevivientes de la adversidad, puedan emprender un nuevo comienzo lejos del abandono y el sufrimiento.

