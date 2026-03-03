Así puede acceder al curso gratis de primeros auxilios para animales de compañía

Imagen de referencia. El curso fue diseñado por médicos veterinarios y está orientado a tutores, voluntarios, servidores públicos y ciudadanía en general. Foto: Fiscalía General de la Naci

Las lluvias registradas en varias regiones del norte de Colombia, especialmente en Córdoba, han generado emergencias por inundaciones que afectan a comunidades y a sus animales de compañía. En este contexto, la Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal (Red Doméstica) presentó el curso virtual y gratuito “Primeros Auxilios para Animales de Compañía”.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), y cuenta con el desarrollo académico de la Fundación Franz Weber por medio de su Escuela FFW.

El curso fue diseñado por médicos veterinarios y está orientado a tutores, voluntarios, servidores públicos y ciudadanía en general. La formación es dictada por el especialista Sebastián Díaz Zúñiga, profesional en Medicina Intensiva y Anestesiología Veterinaria.

El objetivo es que los participantes identifiquen signos clínicos básicos y apliquen medidas iniciales de atención mientras el animal recibe asistencia profesional.

El contenido incluye prevención de accidentes en el hogar, fundamentos de bienestar animal, nociones básicas de atención veterinaria y un módulo específico sobre actuación en desastres naturales. Esta unidad aborda procedimientos para el rescate y manejo de perros y gatos en escenarios como inundaciones y evacuaciones.

La capacitación se desarrolla en modalidad virtual asincrónica, con una duración de 40 horas. Al finalizar y aprobar los módulos, los participantes reciben certificación gratuita.

Según las entidades organizadoras, cerca de 2.000 personas se han inscrito hasta la fecha. Las inscripciones continúan abiertas a través del portal oficial de la Escuela de la Fundación Franz Weber (escuelaffw.org).

El programa está dirigido a habitantes de zonas afectadas, organizaciones de rescate, autoridades locales y cuidadores de distintas regiones del país.

