Así puede acceder al curso gratis de primeros auxilios para animales de compañía

La capacitación se desarrolla en modalidad virtual asincrónica, con una duración de 40 horas.

03 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Imagen de referencia. El curso fue diseñado por médicos veterinarios y está orientado a tutores, voluntarios, servidores públicos y ciudadanía en general.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Las lluvias registradas en varias regiones del norte de Colombia, especialmente en Córdoba, han generado emergencias por inundaciones que afectan a comunidades y a sus animales de compañía. En este contexto, la Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal (Red Doméstica) presentó el curso virtual y gratuito “Primeros Auxilios para Animales de Compañía”.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), y cuenta con el desarrollo académico de la Fundación Franz Weber por medio de su Escuela FFW.

El curso fue diseñado por médicos veterinarios y está orientado a tutores, voluntarios, servidores públicos y ciudadanía en general. La formación es dictada por el especialista Sebastián Díaz Zúñiga, profesional en Medicina Intensiva y Anestesiología Veterinaria.

El objetivo es que los participantes identifiquen signos clínicos básicos y apliquen medidas iniciales de atención mientras el animal recibe asistencia profesional.

El contenido incluye prevención de accidentes en el hogar, fundamentos de bienestar animal, nociones básicas de atención veterinaria y un módulo específico sobre actuación en desastres naturales. Esta unidad aborda procedimientos para el rescate y manejo de perros y gatos en escenarios como inundaciones y evacuaciones.

La capacitación se desarrolla en modalidad virtual asincrónica, con una duración de 40 horas. Al finalizar y aprobar los módulos, los participantes reciben certificación gratuita.

Según las entidades organizadoras, cerca de 2.000 personas se han inscrito hasta la fecha. Las inscripciones continúan abiertas a través del portal oficial de la Escuela de la Fundación Franz Weber (escuelaffw.org).

El programa está dirigido a habitantes de zonas afectadas, organizaciones de rescate, autoridades locales y cuidadores de distintas regiones del país.

