Scar, el perro que sobrevivió a brutal ataque con machete, lucha por una nueva vida

El 12 de febrero, un acto de extrema crueldad sacudió a la localidad de Ciudad Bolívar. Cuatro personas agredieron violentamente a un perro. La escena, grabada en video y difundida en redes sociales, mostró cómo el animal fue golpeado con un palo, atacado con arma blanca y herido en la cabeza con un machete.

La gravedad de las imágenes provocó una reacción inmediata de la ciudadanía, que alertó a las autoridades y a organizaciones de rescate. Gracias a esa denuncia oportuna, el peludo,luego llamado Scar, fue auxiliado y trasladado de urgencia para recibir atención especializada por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Al momento de su ingreso, el pronóstico era reservado. Presentaba compromiso respiratorio, múltiples lesiones y un cuadro clínico que ponía en riesgo su vida.

Los exámenes médicos confirmaron un trauma craneoencefálico con perforación en el cráneo, hemorragias en el ojo y en la cavidad oral, además de una fractura mandibular y dificultad respiratoria severa. Las primeras horas fueron determinantes debido al alto riesgo de mortalidad.

Tras lograr estabilizarlo, el equipo veterinario practicó una cirugía de osteosíntesis para reconstruir su mandíbula. Posteriormente, permaneció bajo vigilancia constante mientras avanzaba su proceso de recuperación.

Contra los pronósticos iniciales, Scar mostró una evolución favorable y comenzó a superar progresivamente las secuelas del ataque.

Actualmente continúa en observación médica y, una vez finalice su rehabilitación, ingresará al programa de adopciones del IDPYBA para encontrar un hogar responsable que le brinde una nueva oportunidad de vida.

La entidad informó que recopiló el material probatorio relacionado con el caso y lo remitió a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones penales a que haya lugar.

El Instituto reiteró que el maltrato animal no puede ser tolerado ni normalizado y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia a través de la Línea Única de Emergencias 123, como parte del compromiso colectivo por la protección de la vida en todas sus formas.

