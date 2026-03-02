A Paquita de 17 años la abandonó su familia en una fundación: hoy necesita ayuda

Paquita no puede caminar y requiere el uso permanente de pañal. La fundación que cuida de ella requiere apoyo. Foto: @fundacionkenovycolombia

Paquita es una perrita criolla de 17 años que hoy vive bajo el cuidado de la Fundación Kenovy Colombia, organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y la protección de animales en condición de vulnerabilidad, luego de que fuera abandonada por las personas que decían ser su “familia”.

Según relató la fundación en sus redes sociales (@fundacionkenovycolombia), Paquita pasó 12 años en un hogar. Pero un día sus supuestos “cuidadores” la entregaron a otra persona, se marcharon y nunca regresaron por ella.

“Di amor a una familia que me abandonó luego de tenerme con ellos por 12 años. Me subieron a un carro para dar un paseo como era de costumbre, pero ese día todo cambió. No fui al parque, me entregaron a una persona sin despedirse de mí, se fueron, mire atrás y ya no estaban, me habían abandonado”, se puede leer en la publicación de Instagram.

Hace cinco años, Paquita encontró refugio en la sede principal de la Fundación, ubicada en Usme, al sur de Bogotá. Allí, bajo el cuidado de la rescatista Viviana, a quien llaman “mamita Viviana”, ha recibido atención y acompañamiento en esta etapa de su vida. No obstante, el paso del tiempo ha deteriorado su salud. Ya no puede caminar, requiere el uso permanente de pañal y necesita cuidados especiales propios de su edad.

La Fundación Kenovy Colombia atiende actualmente a 240 animales, entre perros y gatos, distribuidos en dos sedes. La principal queda en Usme y hay otra en Guasca, donde permanecen más de 60 animales. Muchos de ellos, como Paquita, son adultos mayores o tienen condiciones médicas que implican gastos constantes en alimentación, medicamentos y elementos de cuidado diario.

En el caso de Paquita, la urgencia es concreta, ya que la canina requiere pañales para garantizar su bienestar y dignidad en esta etapa final de su vida. Desde la organización hacen un llamado a quienes deseen apoyar, recordando que cada aporte contribuye a sostener la labor de rescate y protección que realizan de manera permanente.

Quienes quieran conocer los canales de donación y las distintas formas de ayuda pueden consultar las redes sociales de la Fundación Kenovy Colombia en @fundacionkenovycolombia, donde también comparten historias de otros animales que esperan una segunda oportunidad.

