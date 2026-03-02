Denuncian que dueños dejaron a dos perros en camioneta bajo el sol mientras iban a misa

El caso reavivó la discusión sobre la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video que circuló en redes sociales volvió a poner en el centro del debate el maltrato animal en Bogotá. Las imágenes, difundidas por la cuenta Colombia Oscura en X, muestran a dos perros encerrados dentro de una camioneta en la localidad de Suba, mientras permanecían bajo el sol y sin supervisión.

Según la información compartida en línea, los animales habrían sido dejados allí por sus dueños mientras asistían a una misa. La grabación generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas. Varios usuarios exigieron sanciones y calificaron el hecho como un acto de negligencia que pudo tener consecuencias fatales.

De acuerdo con las imágenes, algunas personas que se encontraban en el lugar decidieron intervenir y abrieron parcialmente el vehículo para permitir la circulación de aire, acción que habría evitado un desenlace trágico.

Expertos y autoridades recuerdan que la temperatura al interior de un automóvil puede elevarse en pocos minutos hasta niveles extremos, poniendo en riesgo la vida de los animales.

El caso reavivó la discusión sobre la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en actos de maltrato, abandono o exposición a condiciones que comprometan su integridad.

Las autoridades insisten en que, ante situaciones similares, la ciudadanía debe dar aviso inmediato a la Policía Ambiental o a las líneas oficiales de atención.

En paralelo, otro operativo reciente en el sur de la ciudad evidenció la importancia de las denuncias ciudadanas. En el barrio Puerto Rico, de la localidad Rafael Uribe Uribe, fueron rescatados dos perros de raza pitbull tras una alerta por presunto abuso sexual.

La intervención fue coordinada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y la Policía Ambiental, luego de una denuncia recibida por los canales oficiales de la entidad. Los animales fueron aprehendidos y trasladados para valoración médica y protección temporal, mientras se recolectan pruebas.

El Idpyba activó un protocolo de respuesta rápida en articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para determinar responsabilidades y, de ser el caso, judicializar al presunto implicado.

Ambos episodios han reforzado el llamado de las autoridades a promover una tenencia responsable y a denunciar cualquier conducta que ponga en peligro la vida y el bienestar de los animales en la ciudad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱