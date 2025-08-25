Perro duerme con la camiseta de su dueño durante tres días de ausencia (video)

El golden retriever comparte su hogar con dos cuidadores, pero siempre elige a su papá humano como favorito. Foto: @nikkikhrphl

Potato, un golden retriever, se robó la atención en TikTok al mostrar cómo enfrentó la ausencia de su dueño favorito. El perro, que vive con sus dos cuidadores, tiene una marcada preferencia por su cuidador. Mientras tanto, su mamá humana, identificada en la red social como @nikkikhrphl, se describe a sí misma como la “humana de repuesto”.

El hombre viajó recientemente durante tres días, un tiempo habitual por motivos de trabajo o viajes con amigos. Sin embargo, para Potato la ausencia resultó difícil. Un video mostró al cachorro devastado apenas ocho horas después de no verlo. Para consolarse, tomó una camiseta de su dueño y se acurrucó con ella, durmiendo abrazado a la prenda la primera noche.

De acuerdo con el portal Wag Walking, muchos perros recurren a la ropa de sus dueños porque el olor les transmite seguridad y cercanía, incluso después de haber sido lavada. Algunos la usan como juguete, mientras otros, como Potato, prefieren descansar junto a ella.

El clip ya supera las 159.800 visualizaciones y más de 27.400 “me gusta”. Los comentarios reflejan la ternura que generó la escena: “Renunciaría a mi trabajo y me quedaría en casa sin pensarlo”, escribió un usuario. Otro agregó: “¡Devuélvanle a su papá ahora mismo!”.

La dueña del golden reconoció que no se sorprendió al verlo con la camiseta, pues aceptó resignada su papel de segunda opción para el perro.

