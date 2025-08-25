Limón necesita un hogar de paso: fue devuelto después de cuatro meses de adopción

Con apenas seis meses, Limón necesita un hogar de paso y una familia que lo acompañe de forma responsable para siempre. Foto: dogpackoficial

La fundación Dog Pack informó que Limón, un cachorro de seis meses, volvió a su cuidado después de cuatro meses de haber sido adoptado. Su familia decidió devolverlo, lo que recuerda la importancia de entender que la adopción no es un ensayo, sino un compromiso de por vida.

La organización explicó que cada perro que regresa enfrenta confusión y tristeza, pues no comprende las razones detrás del abandono. Por eso, invitaron a las personas interesadas en adoptar a reflexionar antes de dar el paso, teniendo en cuenta la responsabilidad que implica ofrecer amor, cuidados, alimentación, atención veterinaria y acompañamiento durante muchos años.

Mientras encuentra una familia definitiva que lo reciba para siempre, Limón necesita un hogar de paso. El cachorro convive bien con otros perros y con niños mayores de 12 años, aunque requiere paciencia durante su proceso de adaptación, ya que aún está aprendiendo a quedarse solo.

Además, la fundación busca al menos cinco padrinos que ayuden a cubrir los gastos de manutención durante su estancia en el albergue. Quienes deseen apoyar a Limón o brindarle un hogar temporal pueden comunicarse directamente con Dog Pack al 3125018720 o al 3102221642, también en sus redes sociales @dogpackoficial.

