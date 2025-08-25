Denuncian que presunto escolta mató a un perro en Pereira: vecinos exigen justicia

El día del ataque, la Policía llegó al lugar tras el aviso de los vecinos y fue guiada hasta la vivienda del presunto responsable, pero no logró capturarlo. Foto: Unsplash

Un caso de presunto maltrato animal generó rechazo en Pereira luego de que un hombre, señalado por la comunidad como escolta, matara a un perro de un disparo en el barrio La Enseñanza.

El animal, conocido como Tony, había sido acogido por los habitantes del sector meses atrás y se había convertido en parte de la vida cotidiana. El concejal de Pereira, Héctor Hernández, quien reside en la zona, había compartido en sus redes sociales la historia del perro como ejemplo de empatía hacia los animales callejeros.

El día del ataque, la Policía llegó al lugar tras el aviso de los vecinos y fue guiada hasta la vivienda del presunto responsable, pero no logró capturarlo. El área fue acordonada y el cuerpo de Tony trasladado para la necropsia. De acuerdo con la legislación penal colombiana, este hecho constituye un delito de maltrato animal que puede acarrear sanciones de cárcel.

Hernández calificó lo ocurrido como un acto de intolerancia y advirtió sobre los riesgos de la tenencia irresponsable de armas. Según dijo, “no podemos aceptar que un ladrido sea motivo para disparar” y aseguró que acompañará las investigaciones para que el crimen no quede impune.

De manera extraoficial, W Radio afirmó que se conoció que la Fiscalía adelanta la investigación del caso y cuenta con pruebas materiales, entre ellas el casquillo de la bala que atravesó el cuerpo del animal.

El caso de Tony provocó indignación entre los habitantes del barrio, quienes lo recordaron como un perro noble, guardián y compañero, y reclamaron justicia para que su muerte no quede sin consecuencias.

