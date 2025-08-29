Así puede sumarse a la jornada de adopción responsable en Santa Fe

Perros y gatos rescatados esperan una segunda oportunidad durante la jornada de adopción en Santa Fe. Foto: Alcaldía de Bogotá

La localidad de Santa Fe abrió un nuevo espacio para promover la adopción responsable de perros y gatos que han sido rescatados del abandono y el maltrato. Son nueve animales de compañía que hoy esperan una segunda oportunidad de vida en un hogar donde encuentren amor y cuidado.

La iniciativa, respaldada por la Alcaldía Local de Santa Fe, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar. Detrás de cada perro y gato hay una historia marcada por el dolor, pero también por la resiliencia. Al brindarles un hogar, los ciudadanos no solo transforman la vida de los animales, sino que también reciben compañía y afecto incondicional.

Los animales que esperan una familia

Entre los que buscan hogar se encuentra Simba, una cachorra criolla de cuatro meses, juguetona y amigable, que necesita un entorno urbano para crecer; Almojábana, una gatica de tres meses cariñosa y amorosa; y Nébula, una gata dulce que requiere cuidados especiales debido a un problema en su columna.

Otros casos reflejan con crudeza las huellas del maltrato. Paula, de tres años, fue usada como sparring en entrenamientos de perros agresivos, pero hoy demuestra su inteligencia y capacidad de aprender comandos básicos. Scott, un perro de 10 años, fue víctima de abuso, sin embargo, conserva un carácter noble y leal.

También esperan Mochi, un gato adulto esterilizado; Duquesa, que sufrió abandono y padece un problema en sus encías; Ozzy Osbourne, un gato de tres años aún nervioso por los traumas vividos; y Mango, de poco más de un año, juguetón y amoroso, que se recupera de una afectación en su piel.

La adopción no es un acto impulsivo, sino una decisión para toda la vida. Los rescatistas y la Alcaldía recuerdan que quienes decidan abrir las puertas de su hogar deben contar con recursos para alimentación, salud preventiva y cuidados básicos, además de tiempo para brindar compañía y paciencia para ayudar a los animales a superar sus traumas.

Adoptar significa entender que un perro o gato puede acompañar entre 10 y 15 años, lo que implica responsabilidad, constancia y amor incondicional. No se trata de elegir por apariencia o raza, sino de reconocer que cada uno de estos animales tiene un pasado difícil y está listo para dar cariño y fidelidad a quien lo adopte.

La jornada de adopción en Santa Fe se suma a los esfuerzos que la capital ha venido adelantando en torno a la protección y el bienestar animal. Al visibilizar estas historias, la Alcaldía busca inspirar a más ciudadanos a comprometerse con la causa y convertirse en agentes de cambio.

Quienes estén interesados en adoptar a Simba, Almojábana, Nébula, Paula, Scott, Duquesa, Mochi, Ozzy Osbourne o Mango, pueden comunicarse directamente con los responsables de su cuidado para recibir orientación y formalizar el proceso en el siguiente link.

La invitación está abierta: adoptar no solo significa cambiar la vida de un perro o un gato, también es una oportunidad para que los ciudadanos experimenten la fidelidad, la compañía y la alegría que estos seres traen consigo.

