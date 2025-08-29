De tener gusanos a buscar un hogar en Cali: así fue la recuperación de Mallarino

Mallarino fue rescatado en estado crítico a orillas del río Cauca y hoy, recuperado en el Centro de Bienestar Animal de Cali, espera una familia que lo adopte. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que parecía un final anunciado se transformó en una historia de esperanza. Mallarino, un perro mestizo de aproximadamente 10 años, fue encontrado en condiciones críticas a orillas del río Cauca. Estaba solo, debilitado, con un absceso infectado y su cuerpo invadido por gusanos.

El hallazgo fue posible gracias a la acción de la Policía, que lo trasladó de inmediato al Centro de Bienestar Animal (CBA). Allí llegó con un pronóstico reservado que hacía temer lo peor.

“Inicialmente, se consideró que, debido a su estado, Mallarino no lograría salir adelante. Sin embargo, gracias a Dios y a todos los cuidados de los médicos del CBA, hoy está en condiciones óptimas para irse a casa”, explicó Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa).

Durante semanas, el equipo veterinario realizó exámenes, tratamientos y seguimientos constantes que permitieron su recuperación. El perro no solo superó el abandono y la enfermedad, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia para cientos de animales que esperan la misma oportunidad.

“Tenemos muchísimos animales que ya están en estado de adultez y que, lamentablemente, no son tan atractivos para algunas personas. La recomendación es que les demos una segunda oportunidad: ellos también merecen pasar sus últimos años de vida acompañados de amor y en un hogar digno”, agregó Burbano.

Hoy, con la salud restablecida, Mallarino está listo para iniciar una nueva vida. Solo falta una familia que decida verlo más allá de su edad y le ofrezca el calor de un hogar en el que pueda vivir sus últimos años rodeado de afecto.

Quienes deseen adoptarlo, o brindar una oportunidad a otros animales rescatados, pueden acercarse al Centro de Bienestar Animal (CBA) de Cali o comunicarse a la línea de WhatsApp 318 275 0101 y conocer el proceso de adopción responsable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱