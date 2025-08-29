No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Perros

Pastor alemán estuvo a segundos de caer al vacío desde el balcón de un edificio

El perro no logró levantarse y empezó a ladrar con fuerza, lo que alertó a su dueña, quien alcanzó a sacarlo del balcón y evitar su caída.

29 de agosto de 2025 - 02:46 p. m.
Varios usuarios destacaron la fuerza y el instinto de supervivencia del perro, mientras que otros criticaron la falta de medidas de seguridad.
Foto: Redes sociales
Un perro de raza pastor alemán, identificado como Milán, vivió momentos de angustia tras resbalarse del balcón donde aparentemente permanecía encerrado. El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad, pudo haber terminado en tragedia.

En las imágenes se observa al animal descansar sobre el borde del balcón cuando, al intentar recostarse, pierde el equilibrio. Sus patas traseras se deslizan hacia el vacío y queda colgando únicamente de las delanteras. El can, en un intento desesperado, intenta impulsarse para volver a ponerse a salvo, pero no lo logra del todo.

Minutos después, Milán comienza a ladrar con insistencia, lo que alerta a su dueña. La mujer se asoma por la ventana, se percata del peligro y corre a abrir la puerta del balcón para auxiliarlo, evitando que cayera desde un segundo piso.

El video, compartido en redes sociales, generó miles de reacciones. Varios usuarios destacaron la fuerza y el instinto de supervivencia del perro, mientras que otros criticaron la falta de medidas de seguridad. “Ese perro tuvo más sangre fría que muchos humanos”, comentó un internauta. En contraste, otro escribió: “No es valentía, es instinto, pero duele ver cómo lo dejaron allí sin cuidado”.

La escena abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los tutores de mascotas y la necesidad de garantizar espacios seguros dentro de los hogares. Especialistas en bienestar animal han insistido en que balcones, ventanas y terrazas deben contar con protección adecuada para evitar este tipo de situaciones.

Aunque en esta ocasión el desenlace no pasó de un susto, el caso de Milán se ha convertido en un llamado de atención para que hechos similares no se repitan.

Jorge Arango(55vri)Hace 3 minutos
¿Y eso dónde fue?¿Hay que adivinarlo?
