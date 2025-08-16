Así será la jornada de Expopet 2025 este sábado 16 de agosto en Corferias

La programación del sábado 16 de agosto reúne a expertos, fundaciones y emprendedores. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Expopet 2025 continúa en Corferias con un día lleno de actividades para los amantes de los animales, desde charlas técnicas y talleres prácticos hasta competencias y experiencias sensoriales para mascotas y familias. La programación de este sábado 16 de agosto reúne a expertos, fundaciones y emprendedores que compartirán conocimientos sobre bienestar, salud, educación y convivencia responsable con los animales de compañía.

Aquí le contamos la agenda completa para que no se pierda nada:

Pabellón 7 (Pet Ideas)

10:00 AM – 10:45 AM | Mascotas al día: lo último en bienestar y cuidado para tu mascota – Gabrica SAS

11:00 AM – 11:45 AM | ¿Alergia, intolerancia o sensibilidad? Descubre qué le pasa realmente a tu peludito – LPT Pet Company SAS

12:00 PM – 12:45 PM | La spirulina – Spirulina Mater SAS

1:00 PM – 1:45 PM | Cat’s Best, una nueva era para la higiene del gato – Grupo Pie Verde S.A.S.

2:00 PM – 2:45 PM | Un espacio para aprender de los que marcan la diferencia: el grooming es arte, ciencia y pasión – Kainos Laboratorios S.A.S.

3:00 PM – 3:45 PM | Tenencia responsable de mascotas: consejos de la clínica veterinaria a la familia con hijos de 4 patas – Zoa Servicios Veterinarios SAS

4:00 PM – 4:45 PM | ¿Tienes dudas sobre la comida de tu mascota? ¡Ven y pregúntale al veterinario! – GJ Comunicaciones SAS

5:00 PM – 5:45 PM | Inteligencia artificial y nuevas herramientas aplicadas en la medicina veterinaria – AB Technology Group

6:00 PM – 6:45 PM | Hiperglucemia multifactorial en caninos: comprensión fisiológica y abordaje clínico – World Pets SAS

7:00 PM – 7:45 PM | Conviviendo con animales: tips jurídicos para el vecindario y la propiedad horizontal – IDPYBA





Pabellón 3 – Nivel 1 (Pista de Actividades)

10:00 AM – 12:45 PM | Mi criollo más bello – gatos – Revista Mascotas

1:00 PM – 1:45 PM | Primeros auxilios en animales de compañía: lo que todo tutor debe saber – Universidad de La Salle

1:46 PM – 1:59 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

2:00 PM – 2:45 PM | ¿Lo cuidas bien? Descubre si tu mascota recibe lo mejor que puedes darle – Verosa Group SAS

3:00 PM – 3:45 PM | ¡Yo quiero a mi perrito! – actividad para niños – Camila Canina

4:00 PM – 4:45 PM | Sintiencia animal – IDPYBA

4:46 PM – 4:59 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

5:00 PM – 5:45 PM | Plastilina – “Se lo explico con plastilina” – IDPYBA

5:46 PM – 5:59 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

6:00 PM – 6:45 PM | Noche de gatos – IDPYBA





Pabellón 3 – Nivel 2 (Escuela de la Felicidad)

2:00 PM – 2:45 PM | Competencia perros felices – Jei el de los Perros

4:00 PM – 4:45 PM | Taller de emociones caninas – Jei el de los Perros

Con acceso para todo público, Expopet 2025 combina actividades especializadas para profesionales y propuestas recreativas para familias y personas interesadas en el cuidado animal. La feria continuará durante el fin de semana con exhibiciones, talleres y experiencias vivenciales.

