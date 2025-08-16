Así será la jornada de Expopet 2025 este sábado 16 de agosto en Corferias

Escucha este artículo
Expopet 2025 continúa en Corferias con un día lleno de actividades para los amantes de los animales, desde charlas técnicas y talleres prácticos hasta competencias y experiencias sensoriales para mascotas y familias. La programación de este sábado 16 de agosto reúne a expertos, fundaciones y emprendedores que compartirán conocimientos sobre bienestar, salud, educación y convivencia responsable con los animales de compañía.
Aquí le contamos la agenda completa para que no se pierda nada:
Pabellón 7 (Pet Ideas)
Pabellón 3 – Nivel 1 (Pista de Actividades)
Pabellón 3 – Nivel 2 (Escuela de la Felicidad)
- 2:00 PM – 2:45 PM | Competencia perros felices – Jei el de los Perros
- 4:00 PM – 4:45 PM | Taller de emociones caninas – Jei el de los Perros
Con acceso para todo público, Expopet 2025 combina actividades especializadas para profesionales y propuestas recreativas para familias y personas interesadas en el cuidado animal. La feria continuará durante el fin de semana con exhibiciones, talleres y experiencias vivenciales.
