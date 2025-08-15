Dejan abandonado a perrito Toby en peluquería: la historia da un giro inesperado

Toby es un perrito de carácter dócil y cariñoso. Foto: @mipataza.petshop

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Lima, Perú, un hecho de abandono conmovió a cientos de personas en redes sociales. El pasado 9 de agosto de 2025, un hombre llegó a la tienda Mi Pataza, Pet Shop & Salón Spa, con su perro Toby. Pagó por adelantado el servicio de baño y prometió volver por él. Pero no regresó. El número de contacto que dejó resultó ser falso, y Toby, un perro tranquilo y cariñoso, pasó horas, y luego días, esperando ansiosamente a alguien que nunca volvió.

“Está ansioso, no duerme bien a pesar de que tiene sueño y se le nota triste”, contó el equipo de Mi Pataza a través de su cuenta en Instagram (@mipataza.petshop). Pese a que su comportamiento era ejemplar, no rompía nada, no ensuciaba y se llevaba bien con otros perros, el animal no podía comprender por qué su familia lo había dejado atrás. Era claro que no se trataba de un olvido: lo habían abandonado.

Toby fue atado temporalmente dentro del local, ya que intentaba escapar cada vez que tenía oportunidad. “No se siente en casa y no se lo merece”, dijo el personal de la tienda, quienes no ocultaron su frustración ante la crueldad de quienes lo dejaron. No era la primera vez que alguien abandonaba un perro en su establecimiento. “Algunos comentan que al menos no lo dejaron en la calle, pero no se trata solo del lugar. Dejar a un perro en una peluquería también es abandono, es maltrato, es crueldad”, señalaron en la publicación.

Desde el inicio, el equipo de Mi Pataza destacó el carácter dócil, cariñoso y adaptable de Toby. Por eso, lanzaron una campaña de adopción con la esperanza de encontrarle un hogar donde realmente fuera valorado. El perrito sería entregado con su cama y varios accesorios, como parte del compromiso de facilitar su nueva vida. “Ayúdenos a cambiarle la vida a Toby”, fue el llamado que hicieron a la comunidad.

Un nuevo comienzo

Cinco días después, el 14 de agosto, llegó la buena noticia. En un video publicado en sus redes sociales, Mi Pataza anunció con alegría que Toby había sido adoptado. “Logramos encontrar la familia que siempre mereció. Tobi ahora está en proceso de sanar del abandono y adaptarse a su nuevo hogar. Te queremos mucho, Tobi”, escribieron junto a un emotivo video donde se ve al perro recibiendo cariño de su nueva cuidadora.

Aunque la historia de Toby tuvo un final feliz, la organización quiso dejar un mensaje contundente: el abandono, sin importar la forma que tome, es una forma de maltrato. Casos como el suyo recuerdan la importancia de la adopción responsable y del compromiso a largo plazo con los animales de compañía.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱