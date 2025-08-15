No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ocelote bebé fue rescatado en Vichada: estaba solo y con los bigotes cortados

El ocelote fue trasladado al Hogar de Paso de Fauna Silvestre en Yopal, donde recibe atención médica y evaluación comportamental para su futura reintegración a la vida silvestre.

15 de agosto de 2025 - 09:30 p. m.
El rescate del animal se realizó gracias a una acción articulada entre la comunidad local, el Ejército Nacional de Colombia y Corporinoquia.
El rescate del animal se realizó gracias a una acción articulada entre la comunidad local, el Ejército Nacional de Colombia y Corporinoquia.
Foto: @corporinoquia.oficial
En una zona rural del municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada, fue encontrado un cachorro de ocelote (Leopardus pardalis) completamente solo, sin la protección de su madre y con los bigotes cortados, una señal clara de maltrato. Afortunadamente, el pequeño felino tuvo la suerte de toparse con una comunidad indígena y una familia campesina que, preocupados por su bienestar, alertaron a las autoridades ambientales.

El rescate se realizó gracias a una acción articulada entre la comunidad local, el Ejército Nacional de Colombia y Corporinoquia, entidad encargada de la conservación ambiental en la región. Dada la inaccesibilidad del lugar, el traslado del animal se realizó por vía aérea, permitiendo que el ocelote llegara rápidamente al Hogar de Paso de Fauna Silvestre en Yopal, Casanare, donde ahora se encuentra bajo cuidados médicos y en un proceso de evaluación comportamental.

Desde allí, los especialistas trabajan con la esperanza de que este ejemplar pueda recuperarse completamente y regresar a su hábitat natural, un entorno esencial para su supervivencia y bienestar.

Las autoridades ambientales aprovecharon la oportunidad para lanzar un mensaje contundente a la población: los animales silvestres no son mascotas. El tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre constituyen delitos graves que dañan la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Por ello, hacen un llamado a no comprar, no tener ni transportar estos animales e invitan a denunciar cualquier acto ilegal a través de la línea 123 o ante la autoridad ambiental correspondiente.

Esta historia, además de mostrar el impacto positivo del trabajo conjunto entre comunidades, instituciones y fuerzas de seguridad, reafirma la importancia de la educación ambiental.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

