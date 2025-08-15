Estos perros sobrevivieron a la guerra en Ucrania y ahora buscan ayuda en Colombia

La difícil realidad de Dona y Balto en Donetsk refleja la urgencia de brindar cuidados y apoyo a animales en zonas de conflicto. Foto: @adoptaunbuenamigochan

La Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan, con sede en Chía, Cundinamarca, presentó la historia de Dona y Balto, dos perros que sobrevivieron a condiciones extremas en Donetsk, una de las regiones más afectadas por el conflicto en Ucrania.

Dona llegó a una zona peligrosa, visiblemente desnutrida y sola, en busca de refugio y alimento. Lo que parecía ser un simple rescate de un solo animal, pronto se transformó en la protección de una familia: Dona dio a luz a tres cachorros, aunque lamentablemente dos nacieron muertos, posiblemente debido al grave estado nutricional de su madre.

A pesar de esta difícil situación, Dona y su único cachorro sobreviviente, Balto, representan hoy un símbolo de lucha y resiliencia.

Actualmente, ambos se encuentran bajo el cuidado de la Fundación en Chía, donde reciben atención médica especializada. Dona presenta endurecimiento en sus mamas, una condición que requiere evaluación veterinaria urgente para evitar complicaciones.

Además, el crecimiento y desarrollo de Balto están siendo monitoreados para asegurar que el cachorro se fortalezca adecuadamente tras las duras condiciones vividas en sus primeras semanas de vida.

La Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan hace un llamado a la solidaridad de la comunidad para apoyar esta pequeña familia. Los recursos que se puedan reunir serán destinados a cubrir los costos de la atención veterinaria, alimentación especializada y otros cuidados que permitan a Dona y Balto recuperarse por completo y encontrar un futuro digno y lleno de cariño.

Este caso es un reflejo más del impacto que tienen los conflictos armados en los animales y la urgente necesidad de promover la protección animal en todas partes del mundo.

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse directamente con la Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan a través de sus canales oficiales. Cualquier aporte, por pequeño que sea, contribuirá a salvar vidas y construir un futuro mejor para estos guerreros de cuatro patas.

