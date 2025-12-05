Trabajar desde casa con un gato puede ser un desafío encantador: entre siestas, topes y pausas para jugar. Foto: Pixabay

Tengo una gata en casa. Se llama Vainilla y tiene cuatro años. Por su porte y su mirada, cualquiera pensaría que es una gata refinada, de esas que prefieren observar desde lejos y evitan jugar. Pero no: Vainilla es una cazadora profesional de mosquitos y, además, una compañera muy cariñosa.

Me acompaña mientras trabajo —bueno, más bien duerme mientras estoy frente al computador—. Pero cuando no está dormida, pasa por entre mis piernas, me da pequeños topes o se acerca a pedirme caricias.

De hecho, mientras escribo esta nota, está caminando sobre el teclado.

Y no le importa nada: en plena videollamada también aparece, como si fuera una más de la conversación.

Ante esto, tuve que tomar algunas medidas, y sé que no soy el único. Por eso, estos consejos de International Cat Care, una organización benéfica fundada en 1958 que promueve el bienestar felino en todo el mundo, podrían servirte tanto como a mí.

¿Cómo trabajar desde casa con mi gato?

La rutina es clave

Mantener una rutina ayuda tanto al gato como a su humano. Las horas de comida, de juego y de descanso deben mantenerse lo más estables posible. Así, solo el momento en que normalmente saldrías a trabajar cambiará para tu gato, quien aprenderá a adaptarse sin ansiedad.

Un espacio para cada uno

Si tu gato suele buscarte mientras trabajas, intenta ubicar tu oficina en un espacio donde él no pase tanto tiempo. Aun así, déjale una cama cómoda o una manta en un lugar alto, cerca de una ventana soleada. A los gatos les encanta observar el mundo desde arriba, y eso los mantiene tranquilos y estimulados.

Pausas compartidas

Cada cierto tiempo, deja el teclado y juega un rato con tu gato. No solo te ayudará a despejar la mente, sino que fortalecerá el vínculo entre ambos. International Cat Care recomienda aprovechar los descansos breves para dedicarles unos minutos de atención y movimiento.

Distracciones inteligentes

Si tu gato se aburre mientras trabajas, prueba con comederos tipo rompecabezas, juguetes o rascadores cerca del área de trabajo. Así podrá entretenerse y liberar energía sin interrumpirte. Y recuerda: una caja de cartón puede ser tan efectiva como el juguete más caro.

Seguridad ante todo

Guarda cables sueltos, bebidas calientes y documentos importantes fuera de su alcance. Una pata curiosa sobre el teclado puede borrar todo el trabajo de un día.

También puedes crear una pequeña zona designada sobre el escritorio con una manta y feromonas felinas sintéticas, para animarlo a descansar sin interrumpir.

No todo se soluciona con dulces

Es tentador ofrecerle snacks cada vez que te interrumpe, pero eso puede fomentar el sobrepeso y la búsqueda constante de comida. Mejor opta por juegos o caricias para redirigir su atención.

Trabajar desde casa con un gato no siempre es fácil, pero sí puede ser una experiencia divertida y entrañable. Con un poco de organización, límites claros y rutinas constantes, se puede lograr el equilibrio perfecto entre productividad y ronroneos.

