Atropellan a zorro perro: fue operado y estará cinco meses en observación

El compromiso ciudadano permitió salvar la vida de un zorro perro (Cerdocyon thous) que resultó herido tras ser atropellado en una vía del municipio de Barbosa. Gracias al reporte de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió la emergencia y trasladó al animal al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre.

Se trataba de una hembra adulta que, luego de ser valorada por profesionales del CAVR, fue diagnosticada con una fractura en el húmero derecho y una inflamación ocular, lesiones producto del fuerte impacto recibido en su costado. El conductor responsable huyó del lugar.

Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que se practicó una cirugía ortopédica en conjunto con la Universidad CES, en la que se implantó una placa para estabilizar el hueso. “Actualmente, el zorro perro se encuentra en estado estable y su recuperación tomará un promedio de cinco meses, tiempo en el que deberá permanecer en reposo, bajo controles periódicos y sesiones de fisioterapia”, señaló.

Este caso refleja una situación frecuente en la región. Entre enero de 2024 y agosto de 2025, el CAVR ha recibido 380 animales silvestres víctimas de atropellamiento, de los cuales el 70 % llegó sin vida. Entre las especies más afectadas están zarigüeyas, iguanas, ardillas, torcazas y zorros perro; de estos últimos, se han reportado 15 individuos lesionados en este periodo.

Las autoridades ambientales recordaron que la protección de la fauna también depende de la forma en que se conduce en las vías. Para reducir el riesgo de atropellamientos, recomiendan disminuir la velocidad en zonas rurales, atender las señales de tránsito que advierten paso de fauna, evitar arrojar basura en carreteras, usar de forma adecuada las luces del vehículo y abstenerse de pitar cuando un animal se encuentre en la vía.

