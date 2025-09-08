No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Gatos

Cámara de seguridad sorprende a gata teniendo la mejor noche de su vida (video)

La grabación revela cómo la gata se desplaza sin temor fuera de casa, enfrenta un breve encuentro con una zarigüeya y finalmente regresa por voluntad propia.

08 de septiembre de 2025 - 04:23 p. m.
Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad y compartidas el pasado 5 de septiembre.
Foto: @aboldnewhue_
Un video publicado en TikTok por la usuaria @aboldnewhue_ ha cautivado a miles de personas al mostrar la inesperada aventura nocturna de su gata, que pasó varias horas fuera de casa después de que una puerta quedara accidentalmente abierta.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad y compartidas el pasado 5 de septiembre, muestran a la felina recorriendo el patio y el jardín desde la medianoche hasta las 7:30 de la mañana. En el clip se observa cómo explora con seguridad el exterior, incluso en un breve encuentro con una zarigüeya, antes de regresar por su cuenta al interior de la vivienda.

La dueña explicó en el texto sobrepuesto en el video que fue su esposo quien dejó la puerta entreabierta: “Nos despertamos en la mañana y descubrimos que nuestra gata de interior acababa de tener la noche de su vida”. Para sorpresa de la familia, al día siguiente encontraron a la mascota descansando dentro de un cajón del armario, en el que ella misma se había encerrado.

La publicación, grabada en visión nocturna, rápidamente se volvió viral en la plataforma, generando comentarios que celebraban la independencia y tranquilidad de la gata. Muchos usuarios destacaron que, pese a tener todo un mundo por explorar, decidió permanecer cerca de su hogar y regresar por sí misma.

“Tenía todo el mundo por recorrer y se quedó justo allí”, comentó un usuario. Otro añadió: “Se nota que es una gata de interior, porque no tenía idea de a dónde ir, solo paseaba por el jardín”.

La escena, que combina humor y ternura, consolidó a la felina como una de las protagonistas recientes de los videos virales de animales en TikTok.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

