La Red Zoocial

Autoridades rescatan 64 animales en Plaza Minorista de Medellín

Entre los ejemplares recuperados se encontraban 14 felinos, 4 gallinas, 17 patos y 29 hámster sirios.

21 de octubre de 2025 - 09:40 p. m.
Durante la jornada, las autoridades verificaron posibles casos de maltrato y tráfico ilegal de especies silvestres.
Foto: Polícía Nacional
En un operativo de control realizado en el módulo de fauna de la Plaza Minorista José María Villa, en el centro de Medellín, la Policía Nacional rescató más de 60 animales que se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado.

La intervención fue liderada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el acompañamiento de profesionales veterinarios de la Inspección de Policía de Protección Animal. Durante la jornada, las autoridades verificaron posibles casos de maltrato y tráfico ilegal de especies silvestres, en cumplimiento de la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, normas que promueven la protección de los animales como seres sintientes.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que en la diligencia “se efectuó una actividad de verificación y control que permitió la aprehensión preventiva de 64 animales”.

Entre los ejemplares recuperados se encontraban 14 felinos, 4 gallinas, 17 patos y 29 hámster sirios, varios de ellos con signos de hacinamiento, desnutrición y falta de atención veterinaria.

Todos los animales fueron entregados a la Inspección de Policía de Protección Animal del Distrito de Medellín y trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirán atención médica y serán sometidos a un proceso de recuperación integral.

Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de la fauna urbana y silvestre del Valle de Aburrá.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

