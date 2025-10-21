Piden ayuda para encontrar a Enzo, perro salchicha robado en la vía Siberia

La familia ofrece una recompensa a la persona que entregue a Enzo sano y salvo, insistiendo en que no se trata solo de un perro. Foto: Archivo personal

Enzo, un perro salchicha de dos años, fue robado el pasado 17 de octubre de 2025, alrededor de las dos de la tarde, en la vía Siberia, Bogotá, frente a la empresa de Licores de Cundinamarca. El hecho ha generado indignación entre familiares, amigos y vecinos del sector, quienes se han unido en redes sociales para ayudar a encontrarlo.

De acuerdo con los testimonios, dos hombres a bordo de una motocicleta roja rompieron el vidrio de un vehículo tipo furgón escolar y sustrajeron al animal. Ambos delincuentes llevaban casco negro y capas impermeables negras, lo que dificultó su identificación. El robo fue rápido, y los responsables huyeron con dirección desconocida.

Enzo es un perro salchicha, está castrado y tiene una cicatriz visible en la ceja derecha. Al momento del robo vestía un saco color vino tinto y una pechera negra. Es un animal dócil, de tamaño pequeño y muy querido por su familia, que lo considera parte fundamental del hogar.

Su dueña, visiblemente afectada, pidió a la comunidad mantener la alerta y de tener algún dato comunicarse de inmediato con las autoridades o al número 315 613 9073, disponible para recibir cualquier información sobre su paradero.

Además, se recomienda a quienes transiten por la zona o áreas cercanas revisar cámaras de seguridad, conjuntos residenciales o locales comerciales que puedan haber captado el momento del hurto o el paso de la motocicleta.

La familia ofrece una recompensa a la persona que entregue a Enzo sano y salvo, insistiendo en que no se trata solo de un perro, sino de un miembro muy querido que ha acompañado su hogar desde cachorro.

Las autoridades han sido notificadas del caso, y se espera que las investigaciones permitan ubicar a los responsables y devolver a Enzo con su familia lo antes posible.

