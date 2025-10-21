De Thor a Luna: los nombres favoritos para pitbulls en el país

En Colombia, se busca fomentar la tenencia responsable de pitbulls mediante campañas educativas, esterilizaciones y programas de adiestramiento. Foto: Pitbulls de Corazón

En Colombia, los perros de raza pitbull se han convertido en una de las especies caninas más populares, no solo por su fuerza y energía, sino también por su lealtad y carácter afectuoso cuando son educados con amor y responsabilidad. A pesar de los prejuicios que a menudo recaen sobre esta raza, cada vez son más las familias que deciden abrirles las puertas de su hogar, ya sea adoptando o rescatando un pitbull en situación de abandono.

Elegir un nombre adecuado para un perro pitbull es un paso importante en el proceso de adopción, pues refleja la personalidad del animal y fortalece el vínculo entre el nuevo integrante y su familia. En diferentes regiones del país, se han vuelto comunes nombres que destacan la fuerza y el temperamento del pitbull, como Rex, Titan, Thor o Luna, aunque también hay quienes prefieren opciones más tiernas o divertidas, como Choco, Nina o Boby. La elección depende del carácter del perro, su historia y la conexión que se establezca con sus cuidadores.

Las fundaciones de protección animal en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali promueven constantemente la adopción responsable de pitbulls. Estos organismos destacan que no se trata de una raza agresiva por naturaleza, sino de animales que, con una correcta socialización, pueden ser equilibrados, nobles y cariñosos. Adoptar, en lugar de comprar, no solo brinda una segunda oportunidad a un ser vivo que necesita un hogar, sino que también contribuye a reducir el abandono y el comercio ilegal de animales.

En Colombia, se busca fomentar la tenencia responsable de pitbulls mediante campañas educativas, esterilizaciones y programas de adiestramiento. Darles un nombre es apenas el inicio de una relación basada en respeto, paciencia y amor. Más allá de la raza, cada perro merece un nombre que lo identifique como parte de una familia que lo cuide y valore por lo que realmente es: un compañero fiel e incondicional.

