Así reaccionó Yuki, la gata sin orejas, al descubrir que ya no puede rascarse

Los expertos recomiendan limitar su exposición al sol y, en caso de salir durante el día, aplicar protector solar. Foto: @adognamedsid

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Incluso los corazones más fríos se han derretido con el emotivo video de Yuki, una gata blanca que intenta limpiarse las orejas después de haberlas perdido a causa del cáncer.

El clip, publicado en TikTok por la usuaria @adognamedsid, muestra a la felina levantando sus patas hacia la cabeza como si fuera a rascarse, solo para descubrir que ya no hay nada allí. La escena, tan tierna como triste, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 4,3 millones de visualizaciones y 833.000 “me gusta”.

Yuki tuvo que someterse a una cirugía el mes pasado para extirparle ambas orejas, tras ser diagnosticada con un tipo de cáncer cutáneo común en gatos de pelaje blanco. Según explicó su cuidadora temporal, la operación representaba “la mejor posibilidad de que el cáncer no se propagara”. Afortunadamente, la gata se está recuperando bien, y el veterinario incluso le obsequió unas pequeñas orejas rosadas de lana, que han enternecido a miles de usuarios.

Actualmente, Yuki se encuentra en un hogar temporal mientras se recupera de la cirugía y espera ser adoptada de forma definitiva. Su cuidadora asegura que, a pesar de todo, sigue siendo “la gata más hermosa y valiente”. Aunque su audición se ha visto ligeramente afectada, se está adaptando con éxito a su nueva condición.

De acuerdo con el portal veterinario PetMD, los gatos pueden llevar una vida normal, incluso sin orejas, aunque necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios físicos. Los expertos recomiendan limitar su exposición al sol y, en caso de salir durante el día, aplicar protector solar o crear zonas de sombra para evitar daños adicionales en la piel.

El video de Yuki ha generado miles de comentarios en TikTok, donde los usuarios han expresado su ternura y admiración por la felina. Uno escribió: “Por favor, díganle que es hermosa”, mientras otro comentó: “Imaginen tener orejas un día, dormir, y despertarse sin ellas”.

Con su historia, Yuki no solo ha conmovido a millones, sino que también ha inspirado a muchas personas a valorar la resiliencia y fortaleza de los animales que enfrentan enfermedades graves.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱