Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Así reaccionó Yuki, la gata sin orejas, al descubrir que ya no puede rascarse

La gatita tuvo que someterse a una cirugía debido al cáncer; sin embargo, su veterinario le regaló unas adorables orejas rosadas de lana para ayudarla a adaptarse.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
21 de octubre de 2025 - 04:30 p. m.
Los expertos recomiendan limitar su exposición al sol y, en caso de salir durante el día, aplicar protector solar.
Los expertos recomiendan limitar su exposición al sol y, en caso de salir durante el día, aplicar protector solar.
Foto: @adognamedsid
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Incluso los corazones más fríos se han derretido con el emotivo video de Yuki, una gata blanca que intenta limpiarse las orejas después de haberlas perdido a causa del cáncer.

El clip, publicado en TikTok por la usuaria @adognamedsid, muestra a la felina levantando sus patas hacia la cabeza como si fuera a rascarse, solo para descubrir que ya no hay nada allí. La escena, tan tierna como triste, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 4,3 millones de visualizaciones y 833.000 “me gusta”.

Vínculos relacionados

Así se despidió Jimmy Fallon de su querida perrita Gary tras 13 años juntos
Santander avanza en bienestar animal con programa de esterilización gratuita
Bogotá abre inscripciones para el voluntariado en bienestar y protección animal

Yuki tuvo que someterse a una cirugía el mes pasado para extirparle ambas orejas, tras ser diagnosticada con un tipo de cáncer cutáneo común en gatos de pelaje blanco. Según explicó su cuidadora temporal, la operación representaba “la mejor posibilidad de que el cáncer no se propagara”. Afortunadamente, la gata se está recuperando bien, y el veterinario incluso le obsequió unas pequeñas orejas rosadas de lana, que han enternecido a miles de usuarios.

Actualmente, Yuki se encuentra en un hogar temporal mientras se recupera de la cirugía y espera ser adoptada de forma definitiva. Su cuidadora asegura que, a pesar de todo, sigue siendo “la gata más hermosa y valiente”. Aunque su audición se ha visto ligeramente afectada, se está adaptando con éxito a su nueva condición.

De acuerdo con el portal veterinario PetMD, los gatos pueden llevar una vida normal, incluso sin orejas, aunque necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios físicos. Los expertos recomiendan limitar su exposición al sol y, en caso de salir durante el día, aplicar protector solar o crear zonas de sombra para evitar daños adicionales en la piel.

El video de Yuki ha generado miles de comentarios en TikTok, donde los usuarios han expresado su ternura y admiración por la felina. Uno escribió: “Por favor, díganle que es hermosa”, mientras otro comentó: “Imaginen tener orejas un día, dormir, y despertarse sin ellas”.

Con su historia, Yuki no solo ha conmovido a millones, sino que también ha inspirado a muchas personas a valorar la resiliencia y fortaleza de los animales que enfrentan enfermedades graves.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gato

Cáncer

Veterinario

Gato blanco

Gato sin orejas

Cirugía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.