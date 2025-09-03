Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a decenas de animales que han sido rescatados y rehabilitados. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

El emblemático bar de Bogotá, Theatron, abrirá nuevamente sus puertas a los animales en busca de un hogar. Este sábado 6 de septiembre, la Plaza Rosa del reconocido establecimiento en Chapinero será el escenario de una jornada de adopción de perros y gatos organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

El evento, que se desarrollará entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde, busca promover la adopción responsable y fortalecer el concepto de familia interespecie bajo el lema “Ser familia interespecie es amar sin condiciones”.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a decenas de animales que han sido rescatados y rehabilitados, y que hoy están listos para hacer parte de un hogar. Entre ellos se encuentran Luna Ramses, Lisa Millos, Leia, Bruno Wesley y Astra Milagros, quienes junto a otros perros y gatos esperan por una segunda oportunidad.

Esta es la segunda vez que Theatron se convierte en punto de encuentro para la adopción responsable de animales de compañía.

Requisitos para adoptar

Los interesados en adoptar deberán tener en cuenta varias condiciones básicas para ingresar y participar:

La entrada al evento estará sujeta a requisa obligatoria.

No se permitirá el ingreso con alimentos, bebidas, armas o elementos cortopunzantes.

El ingreso es único, es decir, una vez se entra no se podrá salir y volver a ingresar.

No se permitirá el ingreso de niñas y niños.

El parqueadero estará habilitado, con cobro y cupos limitados.

Además, para avanzar con el proceso de adopción es necesario:

Llevar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Presentar fotos y videos del lugar donde vivirá el animal adoptado.

Para adoptar perros, es obligatorio llevar pechera y traílla, y en caso de razas de manejo especial, también un bozal de canasta.

Quienes deseen adoptar gatos deben llevar un guacal o morral de transporte adecuado.

La jornada incluirá entrevistas con los adoptantes y una verificación preliminar para asegurar que los animales irán a hogares aptos y comprometidos.

Con este tipo de iniciativas, se busca reconocer a las familias interespecie como parte fundamental de una ciudad más incluyente y solidaria.

“El objetivo es generar conciencia sobre la importancia del respeto hacia todas las formas de vida, y brindar espacios que permitan la conexión entre seres humanos y animales de compañía”, explicó el IDPYBA en un comunicado oficial.

