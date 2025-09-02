Haim volvió a caminar tras un grave accidente: ahora busca una familia que lo ame Foto: @patasporlavidacol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Haim es un perrito pitbull de dos años que ha logrado lo impensable: volver a caminar tras un accidente que lo dejó paralizado. Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también un reflejo del abandono y maltrato que muchos animales enfrentan en las calles del país.

En marzo de este año, Haim fue atropellado por una moto en el centro de Bogotá. Sus antiguos tenedores, que aparentemente lo utilizaban para pedir dinero, no solo lo abandonaron, sino que negaron conocerlo cuando se les pidió ayuda. Gravemente herido y sin poder moverse ni controlar esfínteres, Haim parecía no tener futuro.

Fue entonces cuando Carolina Escobar, fundadora del colectivo animalista Patas por la Vida, asumió su caso. Bajo su cuidado, y gracias a un equipo veterinario comprometido, Haim inició un proceso de rehabilitación con múltiples terapias. Contra todo pronóstico, hoy no solo puede caminar, sino que también corre, juega y está listo para encontrar un hogar definitivo.

“Haim es un perro excelente, muy amoroso y nada agresivo. Tiene algo de ansiedad, pero está recibiendo entrenamiento profesional para manejarla. Es un perrito con mucho potencial para adaptarse bien en un hogar”, asegura Escobar.

En busca de una segunda oportunidad

El tratamiento que permitió la recuperación de Haim dejó una deuda superior a los dos millones de pesos, una carga económica que el colectivo Patas por la Vida no puede asumir en solitario. Por ello, la organización hace un llamado solidario a la ciudadanía para ayudar a cubrir los costos pendientes con la clínica veterinaria.

No obstante, Haim necesita algo aún más valioso que recursos: un hogar donde reciba el cariño, la estabilidad y la vida digna que siempre mereció.

El proceso de adopción será cuidadoso y supervisado por el colectivo, para garantizar que Haim llegue a un entorno seguro y amoroso. Las personas interesadas en brindarle esta nueva oportunidad pueden comunicarse directamente con Carolina Escobar al 310 237 6706.

“Este gordito venció la adversidad y está listo para ser feliz. Solo falta que alguien le abra las puertas de su casa y su corazón”, concluye Escobar.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱