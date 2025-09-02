Piden mayor control de mascotas tras afectaciones a la fauna silvestre en el Valle

Fauna como erizos, zorros y aves han sido víctimas de ataques en zonas protegidas del Valle. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presencia sin control de perros y gatos en ecosistemas naturales está generando una seria amenaza para la biodiversidad en el suroccidente del Valle del Cauca. Así lo advirtió la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), tras registrar más de 30 casos de ataques o interacciones negativas entre animales domésticos y fauna silvestre en municipios como Cali, Jamundí y Yumbo, solo en los últimos cuatro meses.

Según la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, al menos diez animales silvestres murieron como consecuencia directa de estas interacciones, mientras que otros tres tuvieron que ser sacrificados debido a la gravedad de sus lesiones. Las especies más afectadas han sido zarigüeyas, iguanas, zorros cañeros, guatines, perezosos de dos dedos, erizos y diversas aves como iguazas, azulejos y tangaras.

“Estos ataques no ocurren por maldad de los animales domésticos, sino por su instinto. Sin embargo, la responsabilidad recae plenamente en los dueños que los dejan en libertad o sin supervisión”, explicó Marilyn Velásquez, bióloga de la CVC.

El problema se agudiza en zonas rurales y áreas protegidas donde perros y gatos acceden libremente a bosques, humedales y hábitats sensibles, generando un impacto ecológico preocupante. A través de cámaras trampa instaladas por la Red Otus, la Corporación ha identificado la presencia constante de animales domésticos en zonas de alta importancia ambiental.

“Además de depredar, su sola presencia altera el comportamiento de la fauna silvestre. Algunas especies han cambiado sus patrones de alimentación e incluso comienzan a ver a estos animales como fuente de alimento o como competidores por recursos”, explicó Duván García, biólogo de la Dirección de Gestión Ambiental de la CVC.

La situación no solo compromete el equilibrio ecológico, sino que también representa un riesgo sanitario. Los animales domésticos pueden transmitir enfermedades como parvovirus, moquillo, rabia y toxoplasmosis, todas con efectos graves sobre la fauna nativa.

Ataques recientes en Pance y Yumbo

Entre los casos más recientes, se reportó la muerte de un erizo atacado por un perro en la parte alta de Pance. Aunque el animal fue atendido por personal veterinario, no logró sobrevivir. En el sector de Acopi, en Yumbo, un perezoso sufrió más de diez fracturas tras ser agredido por varios perros. La gravedad de sus heridas obligó a practicarle la eutanasia.

Estos hechos no son aislados. La comunidad ha alertado sobre más casos similares, lo que evidencia una problemática creciente en el departamento.

Llamado a la tenencia responsable

Ante esta situación, la CVC hace un llamado enfático a la tenencia responsable de mascotas. Mantener a perros y gatos bajo control, evitar su ingreso a zonas naturales, garantizar su vacunación y esterilización y no abandonarlos en áreas rurales o protegidas son medidas fundamentales para reducir su impacto sobre la fauna silvestre.

“La biodiversidad está siendo afectada por una problemática que es completamente prevenible. La convivencia entre animales domésticos y silvestres solo es posible cuando hay responsabilidad por parte de los humanos”, concluyó la Corporación.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱