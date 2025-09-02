Buscan a Homero, perrito que escapó de su nuevo hogar en Hayuelos, Bogotá

Homero es un perrito muy consentido, no estaba acostumbrado a salir solo y siempre fue criado con mucho cariño. Foto: Cortesía

Homero, también llamado Maru, es un perrito mestizo de apenas un año de edad que se encuentra perdido desde el pasado 29 de agosto, cuando se escapó de su nuevo hogar en el sector de Hayuelos, occidente de Bogotá.

El animal había sido recientemente adoptado luego de pasar un mes en un hogar de paso, tras ser abandonado por su anterior tutor, quien dejó el país sin poder hacerse cargo de él. Ante el riesgo de que terminara en la calle, una cuidadora voluntaria lo acogió temporalmente.

Según relata su cuidadora, el domingo 25 de agosto fue entregado en adopción a una nueva familia. Aunque la convivencia parecía marchar bien, incluso compartía espacio con varios gatos, se sospecha que Homero escapó del conjunto residencial en el que vivía debido al apego que aún tenía con sus anteriores tutores.

La fuga ocurrió hacia las 7:00 p.m. del jueves 29 de agosto. Desde entonces, ha sido visto en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las zonas de Restrepo y Puente Aranda. Vecinos y ciudadanos han intentado ayudar, pero el perrito se muestra asustado y huye cuando intentan acercarse o lo llaman por su nombre.

“Es un perrito muy consentido, no estaba acostumbrado a salir solo y siempre fue criado con mucho cariño. Estamos realmente angustiados porque él no sabe sobrevivir en la calle. Está herido en una de sus patas y no sabemos en qué condición está la herida”, explica la cuidadora.

Al momento de su desaparición, Homero llevaba puesta una pañoleta, colocada por su nueva adoptante. Su tamaño es mediano, tiene un pelaje claro y se muestra nervioso al contacto con desconocidos.

Las personas que lo vean o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los siguientes números de contacto: 322 434 2285, 320 905 2525 y 320 957 2615.

Su familia temporal y las personas que han seguido su caso ruegan no intentar capturarlo directamente, sino reportar su ubicación de inmediato, para que alguien familiar pueda acudir por él con precaución.

Homero no merece estar en las calles. Es un animal noble, acostumbrado al amor y al cuidado.

