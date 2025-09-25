Bogotá le apuesta al cuidado animal: jornada de vacunación y tenencia responsable

El IDRD recordó que los asistentes deben llevar el carné de vacunación de sus mascotas para acceder al servicio. Foto: Alcaldía de Bogotá

El próximo domingo 28 de septiembre, desde las 9:00 a. m., el parque Villa Mayor (calle 31 sur #30-99) será escenario de una actividad dedicada al bienestar animal y a la convivencia ciudadana.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) convocó a los habitantes de la localidad de Antonio Nariño a participar en una jornada de socialización sobre tenencia responsable de animales de compañía. Durante el encuentro se aplicará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, al tiempo que profesionales brindarán orientación sobre salud preventiva y cuidado responsable.

La invitación está abierta a familias, vecinos y cuidadores que deseen compartir conocimientos en un ambiente participativo y al aire libre. El IDRD recordó que los asistentes deben llevar el carné de vacunación de sus mascotas para acceder al servicio.

Con esta iniciativa, el Distrito refuerza su compromiso con el respeto y la protección de los animales de compañía, al tiempo que fomenta la convivencia armónica en los espacios públicos de Bogotá.

