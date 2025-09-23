Bogotá refuerza la protección de animales en TransMilenio con equipo especializado

La iniciativa surge de una alianza entre el IDPYBA y TransMilenio, consolidando el compromiso de la ciudad con la protección animal. Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá presentó un nuevo equipo especializado, el Bloque de Atención y Rescate (BAR), destinado a intervenir en casos de maltrato y explotación de animales en el sistema de transporte público TransMilenio. El lanzamiento se realizó tras el rescate de un perro y un gato utilizados con fines de explotación dentro del sistema.

El BAR funcionará bajo una estrategia integral que combina la atención directa con un componente pedagógico, orientado a educar a los usuarios sobre buena tenencia y convivencia responsable con los animales de compañía.

“Siguiendo instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán, se conformó este equipo con el objetivo de prevenir el maltrato, el abandono y la explotación animal con fines de mendicidad en nuestro transporte público masivo”, explicó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La iniciativa surge de una alianza entre el IDPYBA y TransMilenio, consolidando el compromiso de la ciudad con la protección animal y avanzando en la agenda animalista promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Las personas que identifiquen casos de maltrato animal pueden reportarlos a través de la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801, la línea de emergencias 123 en situaciones críticas, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co o la plataforma Bogotá te Escucha, donde es posible adjuntar fotos o videos como evidencia.

Este lanzamiento refleja las acciones de Bogotá en materia de bienestar animal y forma parte de una serie de estrategias que incluyen, por ejemplo, el servicio gratuito de teleorientación veterinaria a través de Televet.

