Bomberos rescataron serpiente atrapada en medio de las vías de La Buitrera, Cali

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali encontraron al reptil y lo llevaron a las autoridades ambientales sin recibir ningún ataque por parte del animal (Imagen de referencia). Foto: Pixabay

En La Buitrera, uno de los corregimientos más poblados de la capital del Valle del Cauca, cuatro unidades del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali encontraron una boa constrictor en medio de las vías de la ciudad. El operativo para rescatar a la serpiente ocurrió sin contratiempos.

Posteriormente, el animal fue trasladado al Dagma, o Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, definido como el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima autoridad ambiental dentro del perímetro urbano.

“Se hace recuperación de esta culebra que se encontraba en una rejilla en la parte alta de La Buitrera. El Dagma se encargará del procedimiento y posterior liberación cuando sea posible, ya que al parecer esta boa ha sido domesticada”, comentó uno de los bomberos en medio del hallazgo.

Cabe resaltar que en Colombia no está permitido tener animales silvestres como mascotas, debido al daño psicológico y físico que sufren ellos cuando no se encuentran en su hábitat natural. Este tipo de especies son aquellas que, a diferencia de animales como perros, gatos o conejos, no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. “Pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. La palabra silvestre se refiere a que viven en el medio natural”, explica Luz Rodríguez, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín.

Además, el tráfico de fauna es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Comprar o rescatar este tipo de especies significa apoyar una actividad ilegal, agresiva e incluso mortal para ellos. “Los traficantes que cogen estos animales en los bosques atrapan masivamente un montón de ellos, de los cuales, entre 10, sobrevive 1, y ese es el que te venden”, explica la veterinaria de fauna silvestre. Según el Ministerio de Ambiente, entre enero y octubre de 2022, en Colombia fueron incautados 12.404 animales que iban a ser traficados.

Por último, sus características físicas y sus instintos hacen que estos animales no se puedan acostumbrar a vivir con seres humanos. “Incluso si criamos desde pequeño a un animal silvestre, estamos impidiendo que desarrollen sus comportamientos naturales”, afirma Rodríguez.

Hace dos semanas ocurrió un hecho similar en el sector de Pance, ubicado al sur de Cali, donde varios habitantes presenciaron el momento en que una serpiente se desplazaba en las calles de la ciudad. Luz Rodríguez Garay considera que las personas están poblando los espacios de la fauna silvestre cada vez más. “La fauna silvestre se está teniendo que adaptar a los seres humanos”, comentó la experta.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

